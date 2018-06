Wie wichtig der Wohnort für den Schulerfolg eines Kindes ist, zeigt der Chancenspiegel 2014 der Bertelsmann-Stiftung. Der Untersuchung zufolge hat nicht nur jedes Bundesland seine Stärken und Schwächen: Niedersachsen, Berlin, Thüringen und Hessen sind beispielsweise in der Inklusion förderbedürftiger Kinder weiter als Bayern oder Baden-Württemberg. Aber in Bayern, Sachsen und Thüringen sind sowohl die leistungsstarken als auch die leistungsschwachen Kinder in Mathematik besser als die in Bremen, Hamburg oder Berlin. Hier wiederum ist es leichter, von der Grundschule aufs Gymnasium zu wechseln und es gibt mehr Ganztagsschulen als in Bayern. Ganztagsschulen, die besonders die Kinder aus bildungsfernen Familien fördern sollen, sind in einigen Bundesländern schon fast Standard, in anderen noch schwer zu finden.

Chancenspiegel Was wurde gemessen? Integrationskraft: Unter diesem Stichwort haben die Forscher untersucht, wie viele Kinder mit Förderbedarf schon in allgemeinbildenden Schulen lernen (Förderquote) beziehungsweise noch in Förderschulen untergebracht sind (Exklusionsrate). Außerdem verglichen sie die Zahlen, wie viele Schüler Ganztagsschulen besuchen. Hier konnten nur die Bundesländer verglichen werden.



Kompetenzförderung: Zudem wurden die Leistungen der Neuntklässler verglichen anhand der aktuellen Tests der Bildungsstandards in Mathematik, unter anderem die besten 10 Prozent, die unteren 10 Prozent und die soziale Herkunft. Auch die Leistungen konnten nur unter den Bundesländern verglichen werden.



Durchlässigkeit: Ein weiteres Kriterium ist die Durchlässigkeit: Wie viele Schüler wechseln nach der Grundschule aufs Gymnasium, wie viele Kinder bleiben sitzen? Und wie geht es nach der Schule weiter?



Zertifikatsvergabe: Hier wurde verglichen: Wie viele Kinder haben Abitur gemacht? Und wie viele sind ohne Hauptschulabschluss von der Schule gegangen? Chancenspiegel Der Chancenspiegel ist eine Studie des Instituts für Schulentwicklungsforschung (IFS) der Technischen Universität Dortmund und des Instituts für Erziehungswissenschaft (IfE) der Friedrich-Schiller-Universität Jena in Kooperation mit der Bertelsmann Stiftung.

Diese Unterschiede lassen sich in vielen Fällen mit den 16 Schulsystemen der Bundesländer und ihren Schwerpunkten erklären. Aber nicht immer sind sie allein verantwortlich für gute oder schlechte Bildungschancen. Denn selbst zwischen einzelnen Kommunen und Landkreisen sind die Unterschiede oft gravierend – trotz gleicher Schulgesetze eines Bundeslandes.

In Bayern etwa verlassen im Schnitt nur knapp fünf Prozent der Jugendlichen die Schule ohne Abschluss, in Berlin sind es zehn Prozent. Aber in manchen bayrischen Landkreisen schaffen mehr als zwölf Prozent den Hauptschulabschluss nicht und in anderen nur weniger als ein Prozent. In Sachsen machen insgesamt knapp die Hälfte der Schüler Abitur, in manchen Kreisen sind es aber 63 und in anderen nur 32 Prozent.

Diese ungleichen Chancen hängen unter anderem davon ab, welche Schulen es an einem Ort gibt und davon, wie sich die Bevölkerung zusammensetzt. Wohnen beispielsweise an einem Ort mit einer schlechten Schule bildungsbürgerliche Eltern, kutschieren sie ihre Kinder in den nächsten Ort zum Gymnasium. Andere Studien haben ergeben, dass bildungsferne Eltern die Schule am Ort oft nicht hinterfragen.

In Bayern große Unterschiede

Besonders groß ist die Streuung der regionalen Unterschiede in Bayern, Sachsen und Rheinland-Pfalz, während zum Beispiel in Hessen oder Niedersachsen in den Landkreisen einigermaßen ähnliche Bedingungen herrschen.



Man könnte annehmen, dass zumindest große Städte vergleichbare Probleme haben und deshalb auch ähnliche Ergebnisse – aber auch dort gibt es erhebliche Unterschiede. In Hamburg geht zum Beispiel mehr als die Hälfte der Schüler nach der Grundschule direkt aufs Gymnasium, in Bremen sind es nicht mal 40 Prozent. In Dresden und Nürnberg erreichen nur knapp 30 Prozent der Jugendlichen das Abitur, in Hamburg fast 50 Prozent.



Die Untersuchung der Bertelsmann-Stiftung hat aber auch ihre Schwächen. Zwar können die Verantwortlichen von Ländern und Kommunen in der Studie einige Anhaltspunkte für Stärken und Schwächen ihrer Schulen finden. Eine umfangreiche Analyse ist damit jedoch nicht möglich, weil nur wenige Daten wirklich vergleichbar sind. Erst recht gibt sie nicht die Antwort auf die Frage, was denn letztendlich der richtige Weg zum Erfolg ist. Das liegt an den sehr schwer vergleichbaren Bildungssystemen der Bundesländer und Daten, die sie auf Kreisebene erheben.