Es gibt eine Menge Gründe, sich den ganzen Tag zu grämen. Aber niemand ist dazu verpflichtet. Auch die Lehrer nicht, die sich an diesem Donnerstag in Leipzig zum Deutschen Lehrertag versammeln. Am Wochenende folgen ihnen ihre Vorgesetzten beim Schulleitertag. Die Liste der Beschwerden, die auf beiden Tagen zur Sprache kommt, kann beträchtliche Länge annehmen. Denn die Schule wird öffentlich als Problem wahrgenommen. Trotzdem gehört der Lehrerberuf neben dem Pfarrer zu den schönsten, die das Land anzubieten hat.

Das zeigt sich auch in den Schulfilmen, die nach langer Ruhezeit neu belebt wurden. Gerade läuft in den Kinos Frau Müller muss weg. Die Erzählung über eine tolle Lehrerin, die zeigt, dass die Schwierigkeiten nicht in der Schule, sondern bei den Eltern liegen, hat es vom Buch übers Theater auf die Leinwand geschafft. Schulfilme gehen immer gut aus.

Das Programm des Lehrertages spiegelt das Glück der Profession. Klug haben die Organisatoren vom Bundesverband Bildung und Erziehung darauf geachtet, dass Vorträge und Seminare insgesamt mehr motivieren als lamentieren. Kleingruppen handeln vom Singen als Kraftfutter für Kindergehirne. Und davon, dass Jungen klare Ansagen brauchen. Nicht für die Schule, für das Leben lehren wir.

In den Mint-Fächern – Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik – zeichnet sich ein Mangel ab. Lehrer haben beste Aussichten auf sichere Stellen. Ja, sie sind überlastet, was Zeit und was Stoffe angeht. Aber wer ist das nicht? Der Maurer von früher muss heute ein halber Bauchemiker sein. Der Briefträger wuchtet bis spätnachmittags sein Dienstpedelec durch sein Riesenrevier. Früher setzte er mittags im Postamt sein Fahrrad auf den Ständer ab. Ein Professor muss Sponsoren gewinnen und die Jonglage mit Drittmittelanträgen beherrschen.

Die Lehrergewerkschaften haben den Kampf gegen ein Tarifproblem aufgenommen, das die Länder mutwillig verursacht haben. Die meisten Lehrkräfte an öffentlichen allgemeinbildenden und beruflichen Schulen sind verbeamtet, eine wachsende Zahl bloß angestellt. Es wird vermutet, dass vor allem die östlichen Länder die Verbeamtung scheuen, um später Pensionslasten zu sparen. Mit 62 denken Beamte über eine Frühpensionierung nach. Angestellte Lehrer rechnen aus, wie lange sie über den 65. hinaus arbeiten müssen.

Mehr als anderswo spiegeln sich in der Schule gesellschaftliche Konflikte. Lehrer sollen Kindern Manieren beibringen, sie sollen lebende Frühwarnsysteme abgeben gegen Salafismus, Gewalt und rechtsradikale Umtriebe. Sie sollen die Bildungskonkurrenz dämpfen, die schon im Kindergarten einsetzt, aber Jungen im schwierigen Alter zu Leistungen motivieren, sodass die Mädchen sie nicht abhängen. Sie sollen Rollstuhlfahrer inklusiv einbeziehen und das Niveau des Unterrichts heben. Lehrer sind Animateure am interaktiven Whiteboard. Sie müssen den konsumgewohnten Heranwachsenden im unangenehmsten Alter für Trigonometrie, die Sedimentschichtung am Kurischen Haff und ein bisschen Allgemeinbildung motivieren. Und sie dafür gewinnen, bis zur nächsten Pause ihre Handyentzugserscheinungen in den Griff zu kriegen. Lehrerinnen dürfen um Gottes und des Staates willen kein Kopftuch tragen, jedenfalls nicht in acht Bundesländern, und selbst dann nicht, wenn sie Islamunterricht geben. Tragen sie keins, müssen sie fürchten, von muslimischen Jugendlichen verachtet zu werden. Für Männer empfiehlt sich die Kombi Religion und Sport. Und die Lehrerin ist schuld, wenn die Grundschule keine Gymnasialempfehlung ausspricht.

Der Alltag zeigt sich weniger dramatisch. Kinder und Jugendliche probieren sich zwischen Klausuren, Zensuren und differenzierten Orientierungsstufen aus und fragen zaghaft oder rabaukig nach einem, der ihnen hilft, die Welt zu verstehen und Lust aufs Leben zu bekommen. Davon handelt die Klamotte Fack ju Göhte". In wenigen Wochen katapultierte sie sich zum Kinoerfolg des vorletzten Jahres hoch. Der Film zeigt zwar nicht viel Alltag, sondern den Bankräuber Zeki Müller – ja, auch Müller. Den verschlägt es in die Schule. Und er soll bleiben, nachdem er sich geoutet hat. Weil Schüler und Schulleiterin ihn mögen.

Zeki Müller zeigt dem Pausenhofboss Danger und der Prolltussi Chantal, wo der Hammer hängt, und deutet ihnen damit den Weg in ihre Zukunft an. Solche Szenen leben von einer anrührenden Zärtlichkeit, von Beziehungen, an die sich Danger und Chantal vielleicht ihr Leben lang erinnern. Wahrscheinlich können nur Lehrer und Pfarrer die Entwicklung von Menschen so aus der Nähe wahrnehmen und mitgestalten. Das macht den Reiz ihres Berufes aus. Lehrer sollten sich nie den Blick darauf verstellen lassen. Schule haben in Deutschland alle gehabt. Und die meisten neben überforderten und seltsamen Lehrern einen oder eine, die ihnen ein paar Einsichten mitgegeben und sie manchmal etwas sicherer im Leben gemacht haben.

Deshalb muss Frau Müller bleiben und Herr Müller auch. Beide sollten ihrer Lehrerexistenz die eine und andere Freude abringen.