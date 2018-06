Die gute Konjunktur und die leistungsfähige berufliche Bildung erleichtern jungen Menschen in Deutschland den Einstieg in den Arbeitsmarkt. Das geht aus dem neuen OECD-Bericht Bildung auf einen Blick 2015 hervor, den Bildungsministerin Johanna Wanka in Berlin vorgestellt hat.

Dem Bericht zufolge war der Anteil der jungen Menschen, die weder arbeiten noch in Ausbildung oder Weiterbildung sind, im vergangenen Jahr so gering wie in kaum einem anderen OECD-Land: In Deutschland waren es 10,1 Prozent der 20- bis 24-Jährigen, im OECD-Durchschnitt 17,9 Prozent.

Mit der Entwicklung in Deutschland ist die OECD zufrieden: In den vergangenen Jahren seien gute Fortschritte auf dem Weg zu mehr Chancengleichheit durch Bildung gemacht worden, insbesondere durch den Ausbau der frühkindlichen Bildung. Auch bei der höheren Bildung gehe der Trend nach oben. So würden mittlerweile 53 Prozent eines Jahrgangs ein Studium oder einen anderen tertiären Bildungsgang – Meister, Techniker oder Ähnliches – beginnen. Der OECD-Durchschnitt liegt hier höher, bei 60 Prozent. Ein weiteres Manko: Die Abschlussquoten im Tertiärbereich liegen mit 36 Prozent ebenfalls deutlich unter dem OECD-Schnitt von 50 Prozent.

Mit Blick auf die demografische Entwicklung und die wachsende Zahl von Migranten sagte Stefan Kapferer, stellvertretender Generalsekretär der OECD: "Mit dem dualen System hat Deutschland gute Voraussetzungen, auch die Arbeitsmarktintegration von Migration zu stemmen. Allerdings kommt es jetzt darauf an, etwa durch spezielle Angebote für Flüchtlinge, diese Basis noch weiter zu stärken und auf deren Bedürfnisse anzupassen."



In den kommenden Jahren würden in Deutschland vergleichsweise viele Hochqualifizierte aus dem Erwerbsleben ausscheiden. "Die entstehende Fachkräftelücke kann nur geschlossen werden, wenn sich der Anteil gut ausgebildeter Jugendlicher an den zahlenmäßig schwächeren, nachrückenden Jahrgängen weiter erhöht", sagte Kapferer. Besonderen Erfolg bescheinigte er Deutschland dabei, junge Frauen für ein Studium der sogenannten Mint-Fächer zu gewinnen.



Insgesamt müssten die 34 OECD-Länder jedoch stärkere Anstrengungen unternehmen, die Ungleichheit in der Bildung weiter abzubauen und gleichzeitig die Effektivität ihrer Bildungssysteme zu erhöhen, heißt es in dem Bericht. Nur so könne sichergestellt werden, dass jedes Kind – unabhängig von seiner Herkunft – sein Potenzial voll entfalten und von einer guten Bildung profitieren könne.



OECD-Generalsekretär Ángel Gurría sagte: "Der Traum von guter Bildung für alle ist noch keine Realität." Kein Zugang zu hochwertiger Bildung sei die stärkste Form sozialer Ausgrenzung. So werde verhindert, dass Menschen von wirtschaftlichem Wachstum und sozialem Fortschritt profitierten.