Geschätzt 10.000 Kinder sind in Syrien getötet worden. Viele der überlebenden sind traumatisiert und unterernährt. Ein normaler Schulalltag ist Luxus. Denn oft ist es zu gefährlich, in die Schule zu laufen, oder es gibt keine Lehrer mehr. Manche Kinder müssen stattdessen arbeiten oder werden früh verheiratet. Laut Unicef sind außerdem etwa 6.000 Schulen entweder zerstört oder werden anders genutzt, als Notunterkünfte etwa. Aber in Douma, einer kleinen, von Rebellen besetzten Stadt in der Nähe von Damaskus, räumen Kinder ihre Schule wieder auf.