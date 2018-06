Im Zentrum von Potsdam-Schlaatz stehen eine Apotheke und Addy's Bistro, wo ein einsamer Mann schon mittags Bier trinkt. Gleich daneben ist die Schatztruhe, ein Laden der Awo, in dem jeder, der es braucht, eine gespendete Hose oder gebrauchtes Geschirr bekommt. Der Rewe gegenüber nimmt neuerdings 50 Cent für die Toilette. Wegen Vandalismus, heißt es. Der Anteil an armen und ungebildeten Deutschen und Migranten ist in dem Plattenbaubezirk im Vergleich zum sonst wohlhabendem Potsdam hoch. Mittendrin liegt die Weidenhof-Grundschule.

Die Willkommensklasse der Schule ist eine kleine, geborgene Welt in dieser anstrengenden Umgebung. Zwölf Kinder lernen hier Deutsch. Sie kommen aus sieben Nationen und sind zwischen neun und 13 Jahren alt. Unter ihnen Robila und Mahmood aus Afghanistan, Ali, Waled und Rosl aus Syrien. Fünf Kinder, an denen man lernen kann, wie Integration funktioniert. Wir werden die fünf in den kommenden Monaten begleiten. Denn wir wollen wissen: Wie schnell kommen diese Flüchtlingskinder in Deutschland an?



Ihre Lehrerin Yvonne Albrecht hat Deutsch als Zweitsprache (DaZ) studiert. Lehramtsstudentinnen unterstützen sie drei Mal die Woche. Heute spielt eine von ihnen mit den Schwächeren ein selbst gebasteltes Angelspiel mit den Wörtern aus der Einkaufslektion: eine Wurst – zwei Würste, Milch – zwei Packungen Milch. Die andere Gruppe schreibt mit Albrecht schon Sätze.





Eigentlich setzt das Land Brandenburg nicht auf separate Willkommensklassen, sondern darauf, ausländische Kinder schnell in die regulären Klassen einzuschulen. Bildungsforscher wie etwa Kai Maaz vom Deutschen Institut für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF), betonen, wie wichtig es sei, dass die Flüchtlinge so bald wie möglich unter deutsche Kinder kommen und am Fachunterricht teilnehmen. Sie sollen nicht in einer Parallelwelt verharren.



Von knapp 800 nicht Deutsch sprechenden Schülern in Potsdam lernen über 700 schon in Regelklassen. Kleinere Kinder, die in die Klassen 1 bis 3 gehören, werden in der Weidenhof-Schule sofort auf die Regelklassen verteilt. Die Schüler der Stufen 4–6 jedoch haben bisher nur Sport und Musik gemeinsam mit einer Regelklasse. Ab und zu geht ein einzelner Schüler mal in eine Mathestunde.



Integration - Eine Willkommensklasse in Potsdam 12 Kinder aus sieben Nationen: Alle wollen lernen und gehen gerne in die Schule.

Eine schöne Idee, denkt auch Albrecht über die schnelle Eingliederung. In der Theorie. Die Lehrer der Regelklassen hätten aber oft genug zu tun mit den zu großen Klassen und den vielen verhaltensauffälligen Kindern. In der Realität einer Brennpunktschule kann schnelle Integration bedeuten, dass die Flüchtlingskinder kaum Zuwendung bekommen.



Neulich habe sich ein Lehrer beschwert, weil Flüchtlingskinder ihn geduzt hätten, erzählt Albrecht. Viele Pädagogen haben keine Erfahrung mit Interkulturalität und können nicht wertschätzen, was die Flüchtlingskinder leisten. Manche Kinder konnten im Heimatland noch gar nicht zur Schule gehen oder haben das Lernen auf der Flucht lange unterbrochen. Jene, die auf Arabisch oder Farsi schon lesen und schreiben lernten, müssen noch einmal von vorne anfangen, mit den lateinischen Buchstaben und von links nach rechts. Und die Fortschritte sind enorm.

Die Schattenseite der geborgenen kleinen Welt von Albrecht ist aber: Der Fachunterricht kommt zu kurz. Ein bisschen Mathe und Englisch unterrichtet sie zwar auch, aber da jüngere und ältere, schnelle und langsame Lerner zusammensitzen, ist das Niveau nicht besonders hoch. Wenn diese Kinder nach spätestens einem Jahr in die Regelklassen kommen, können sie oft nicht abschätzen, ob sie ihre Wissenslücken jemals auffüllen können. Manche gehen es gelassen an, andere verzweifeln.