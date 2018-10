Bei Finanzierung und Ausstattung der Grundschulen gibt es bundesweit große Unterschiede. Während der Stadtstaat Hamburg 8.700 Euro pro Schüler und Jahr ausgibt, sind es im Schlusslicht Nordrhein-Westfalen lediglich 4.800 Euro, wie aus einem am Dienstag veröffentlichten Gutachten des Bildungsökonomen Klaus Klemm hervorgeht.



Im Schnitt geben die 16 Bundesländer an den öffentlichen Grundschulen 5.600 Euro (Jahr 2013) aus, deutlich weniger als für die Sekundarstufe I (5.900) und Sekundarstufe II (7.700 Euro). Ein Grundschulkind erhält mit durchschnittlich rund 24 Wochenpflichtstunden erheblich weniger Lernzeit als Heranwachsende in den weiterführenden Schulen (31 Stunden). Die Bildungsausgaben für öffentliche Schulen setzen sich aus Ausgaben für das Personal im Bildungsbereich – also überwiegend für die Lehrkräfte –, Ausgaben für den laufenden Sachaufwand – überwiegend für Lehr- und Lernmittel, sowie aus Ausgaben für Investitionen – vor allem Schulbauten – zusammen.



International liegt Deutschland laut Gutachten bei den Ausgaben für die Grundschulen im OECD-Durchschnitt hinter den USA, Großbritannien, Schweden und auch der Schweiz und Österreich. In anderen OECD-Staaten erhalten Kinder im Schnitt während der ersten vier Schuljahre mit 3.000 Zeitstunden auch mehr Unterricht als in Deutschland mit gut 2.800 Stunden.

Laut der Studie gibt es nicht nur zwischen, sondern auch innerhalb der Bundesländer große Unterschiede. Einige Grundschulen seien deutlich schlechter aufgestellt als andere.



Klemm erstellte das Gutachten im Auftrag des Grundschulverbands. Dieser sieht in Deutschland erheblichen Nachholbedarf für die Grundschulen. Wegen unterschiedlicher Variablen und Etats in den einzelnen Bundesländern verzichtete der Verband jedoch auf ein gesondertes Ranking.

Die Unterrichtsbedingungen dürften aber nicht von der Finanzkraft der Bundesländer und Kommunen bestimmt werden, fordert der Grundschulverband. Deshalb müsse das Kooperationsverbot, nach dem Schulen allein Ländersache sind, aufgehoben werden.