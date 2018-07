ZEIT ONLINE: Vor kurzem hat mal wieder ein muslimischer Jugendlicher seiner Lehrerin den Handschlag verweigert. Diesmal war es ein Schüler in Hamburg nach dem Abitur. Kommt das häufiger vor als früher?

Jochen Müller: Ich denke ja, so etwas nimmt zu. Aber das hat auch positive Aspekte, die oft übersehen werden: Muslimische Jugendliche und junge Erwachsene suchen offensiv nach Anerkennung. Ihre Eltern und Großeltern waren da viel zurückhaltender, wollten nicht auffallen. Die in Deutschland geborenen wissen aber: Das ist ihr Land. Sie fordern Zugehörigkeit viel deutlicher ein – und zwar einschließlich einiger damit verbundener Besonderheiten wie ihrer Religionszugehörigkeit. Der Wunsch nach Abschottung ist also bei weitem nicht so groß, wie oft behauptet wird. Allerdings stellen Jugendliche legitime Forderungen nicht immer in erwartungsgemäßen Formen. Sie greifen zu Provokationen, zum Beispiel wenn sie plötzlich den Handschlag verweigern, weil sie das für "islamisch" halten. Oder sie werden aggressiv, was gerade für Lehrer eine ziemliche Herausforderung sein kann.

ZEIT ONLINE: Es geht also weniger um tiefe Religiosität oder sogar Radikalität, sondern mehr um Provokation?

Jochen Müller ist Islamwissenschaftler. Er leitet ufuq.de ("Horizont" auf Arabisch), ein Präventionsprojekt, das zu den Themen Islam, Islamfeindlichkeit und Islamismus berät und weiterbildet.

Müller: In der Regel ja. Allerdings kann die Provokation auch in islamistischer Ideologisierung münden. Das lässt sich aber nicht allein an einem verweigerten Handschlag ablesen. Es ist also sinnvoll, solche Verhaltensformen zunächst als Chance zum Gespräch zu nutzen und herauszufinden, was dahinter steht.

ZEIT ONLINE: Sie plädieren also erst einmal für Gelassenheit?

Müller: Ja, große Empörung und die Forderung, "unsere" Regeln zu befolgen, kann zu Solidarisierungsprozessen unter den Schülern führen: Die anderen Jugendlichen fühlen sich dann womöglich als Muslime angegriffen und stellen sich hinter den Provokateur. Besser ist es nach einem solchen Anlass, die schweigende Mehrheit ins Gespräch zu bringen: Was denkt ihr, worum geht es beim Händeschütteln? Worum geht es im Islam? Oft nennen Jugendliche zunächst äußerliche Merkmale wie das Kopftuch, halale Gummibärchen, das Fasten oder eben bestimmte Gesten. Erst im Gespräch stellt man dann gemeinsam fest: Es geht genauso um Frieden, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, also letztlich darum, ein guter Mensch zu sein.



ZEIT ONLINE: Wann sollten solche Gespräche geführt werden?



Müller: Wir raten Schulen solche Themen mal ganz unabhängig von direkten Anlässen anzusprechen. Dabei sollten auch die Diskriminierungs- und Nichtzugehörigkeitserfahrungen von muslimischen Jugendlichen in der Gesellschaft eine Rolle spielen. Vor der nächsten Abifeier ist man dann vielleicht schon schlauer.

ZEIT ONLINE: Wenn das Händeschütteln verweigert wird, geht es allerdings auch um Respektlosigkeit gegenüber Frauen. Muss man nicht deutlich machen, dass wir das nicht zulassen?

Müller: Wer ist "Wir"? Respektlosigkeiten jeglicher Art, auch gegenüber Frauen, lehnen ja die allermeisten Muslime genauso ab – und sie sollten in der Tat auch nicht zugelassen werden. Es geht also nicht darum, das vermeintlich Muslimische an einer solchen Provokation zu thematisieren, sondern die gegebenenfalls dahinter stehende Respektlosigkeit. Und über Respekt und Respektlosigkeit lässt sich mit den Jugendlichen unserer Erfahrung nach sehr gut sprechen.

ZEIT ONLINE: Wie?



Müller: In einer konkreten Situation sollte die Lehrerin ihre Irritation zeigen und gegebenenfalls auch persönlich formulieren: Ich fühle mich hier als Frau in Frage gestellt. Den Zeitpunkt und die Form, in der sie die Frage von Geschlechterrollen noch einmal thematisiert, kann sie dann selbst bestimmen. Auch dort gilt aber, die Perspektiven der Jugendlichen zunächst einmal wahrzunehmen und in der Gruppe ins Gespräch zu bringen. Wenn Jugendliche den Handschlag verweigern, steht nämlich oft das Bedürfnis dahinter, das vermeintlich Eigene oder Besondere zu betonen und weniger die gezielte Respektlosigkeit.

ZEIT ONLINE: Wie lassen sich die Jugendlichen auf ein solches Gespräch ein?

Müller: Indem Abwertungen, Diskriminierungen, Intoleranz oder auch ein Wahrheitsanspruch an sich infrage gestellt und nicht etwa als Ausdruck der Religion betrachtet und diskutiert werden. Formen von Mobbing kennt schließlich jeder Jugendliche. Die Frage, die wir in unserer Arbeit mit Jugendlichen immer wieder stellen ist: Wie wollen wir leben? In der Klasse, in der Schule, im Kiez, in der Welt. Es ist ganz erstaunlich, wie die Jugendlichen dann von selbst auf demokratische Grundwerte kommen, ohne dass wir mit dem Grundgesetz in der Hand in die Klasse laufen müssten. Einfache Schwarz-Weißbilder, die ihnen während ihrer Suchprozesse zum Beispiel von nationalistischen oder islamistischen Ideologen angeboten werden, haben dann weniger Chancen.



ZEIT ONLINE: Was geschieht dann in den Familien der Schüler?



Müller: Natürlich lassen sich nicht von heute auf morgen patriarchale, teils religiös begründete Denkmuster verändern, die in einigen Milieus vorherrschen. Auch hier kann es aber nicht das Ziel sein, die Kinder oder ihre Familien zu verändern. Das schlägt regelmäßig ins Gegenteil um. Vielmehr müssen wir anerkennen, was viele Jugendliche schon leisten, wie sie eigene Perspektiven entwickeln und in teils sehr unterschiedlichen Lebenswelten klarkommen. Im Alltag geht es oft darum, Angebote zu machen, kleine Lösungen zu finden. Konflikte bleiben da nicht aus. Sie gehören zu dem Prozess, eine Einwanderungsgesellschaft zu werden.