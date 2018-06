Die Bundesländer haben keine Fortschritte in ihren Bildungssystemen erzielt. Zu diesem Ergebnis kommt der Bildungsmonitor 2016 (PDF) der arbeitgebernahen Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM). "Zum ersten Mal in 13 Jahren Bildungsmonitor haben die Länder im Durchschnitt keine Verbesserungen gegenüber dem Vorjahr erreicht", sagt Hubertus Pellengahr, Geschäftsführer der Organisation. Die Bewertung auf Basis von 93 Indikatoren liege 0,1 Punkte unter der des Vorjahres.



Bei der Integration ausländischer Schüler gibt es laut der vom Institut der deutschen Wirtschaft Köln durchgeführten Studie sogar Rückschritte. Die Schulabbrecherquote unter Ausländern sei innerhalb eines Jahres von 10,7 auf 11,9 Prozent gestiegen. Für die Bildungsintegration der Flüchtlinge – die zentrale Herausforderung der kommenden Jahre – bestehe folglich dringender Handlungsbedarf. Hierfür sollten die jährlichen öffentlichen Bildungsausgaben um 3,5 Milliarden Euro erhöht werden, heißt es in dem Bericht.

Studienleiter Axel Plünnecke sagt, dass im kommenden Jahr allein etwa 98.500 zusätzliche Kitaplätze für die Flüchtlingskinder benötigt würden. "Dazu braucht es Lehrkräfte für rund 200.000 zusätzliche Schulkinder und ein Ausbau der Berufsvorbereitung." In einer gesonderten Untersuchung weisen die Forscher darauf hin, dass gerade frühkindliche Bildung entscheidend für den späteren Bildungserfolg sei. Das gelte grundsätzlich für Kinder aus bildungsfernen Schichten. Die Bildungsdurchlässigkeit in Deutschland müsse weiter erhöht werden.



In die Untersuchung beziehen die Forscher 93 Indikatoren ein. Unter anderem geht es um die Infrastruktur, beispielsweise die Verfügbarkeit von Ganztagsschulen und Ganztagsbetreuungsmöglichkeiten sowie die Betreuungsrelationen an Schulen. Aber auch Schulabbrecherquoten oder der Anteil der Schüler, die von Bildungsarmut betroffen sind sowie der Zugang zu höheren Bildungsabschlüssen spielen eine Rolle. Die untersuchten Daten sind aus den Jahren 2014 und 2015 und liefern eher einen ökonomischen Blick auf die Bildungssysteme.



Die leistungsfähigsten Systeme haben demnach wie in den Vorjahren Sachsen, Thüringen, Bayern, Baden-Württemberg und Hamburg. Den letzten Platz belegt Berlin, davor stehen Brandenburg und Nordrhein-Westfalen. Lediglich in Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und dem Saarland ist in den vergangenen Jahren eine klare Verbesserung eingetreten.



Sprache größtes Hemmnis für Flüchtlinge

Die Untersuchung bewertet zwölf Handlungsfelder der Bundesländer. Rückschritte gab es demnach vor allem im Bereich Integration und berufliche Bildung. Zwar sei der Unterschied bei Bildungsabschlüssen zwischen Migranten und Nichtmigranten im Vergleich zu den ersten Pisa-Studien vor 15 Jahren deutlich geringer geworden, allerdings sei der Abstand noch deutlich. Ein weiterer Ausbau frühkindlicher Bildung sei hier vonnöten.



Grundsätzlich ist die Schulqualität der Untersuchung zufolge konstant geblieben. Klare Verbesserungen sehen die Forscher bei der Förderinfrastruktur und bei den Betreuungsbedingungen. So sei die durchschnittliche Zahl der Kinder pro Betreuer in Kindertagesstätten von 6,5 im Jahr 2014 auf 6,3 im Jahr 2015 gesunken. Auch Ausgaben im Bereich Forschung seien gestiegen.

In einer gesonderten Untersuchung betrachteten die Forscher die Chancen von Flüchtlingen auf dem deutschen Arbeitsmarkt beziehungsweise im Bildungssystem. Größtes Hemmnis für die Asylbewerber seien weiterhin mangelnde Sprachkenntnisse, aber auch fehlende Ausbildung. Allerdings hätten Flüchtlinge auch mit aufenthaltsrechtlichen Problemen zu kämpfen, zudem fehle es ihnen an Information über Arbeitsmarkt und Bildungsmöglichkeiten. Jüngere Flüchtlinge haben der Untersuchung zufolge einen besseren Abschluss als ältere. Positiv hoben die Forscher hochqualifizierte syrische Mediziner hervor.