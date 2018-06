Viel hat sich getan an deutschen Schulen, nachdem das Land durch die erste Pisa-Studie im Jahr 2000 aufgescheucht wurde. Den Schulen wurden seinerzeit nicht nur unterdurchschnittliche Leistungen, sondern auch katastrophale Ungerechtigkeit bescheinigt. Der Chancenspiegel der Bertelsmann-Stiftung zieht Bilanz, was sich zwischen 2002 und 2014 getan hat. Und die sieht auf den ersten Blick sehr gut aus: Die Leistungen der 15-Jährigen sind im Schnitt besser geworden. Es gibt mehr Schüler, die Abitur machen und weniger, die ohne Hauptschulabschluss in die Welt gehen. Na ja – die Zahl der Schulabgänger ohne Abschluss wächst gerade wieder.

Ein paar Rezepte sollten die Rettung bringen, darunter vor allem die Ganztagsschule, das gemeinsame und individuelle Lernen, und die Inklusion von behinderten Kindern. Jeder dritte Schüler besucht heute eine Ganztagsschule. Und bald jeder dritte Förderschüler lernt inzwischen nicht mehr in einer Förderschule, sondern in einer Regelschule. Klingt auch gut.



Nur gerecht ist das deutsche Schulsystem deshalb immer noch nicht. Kinder aus armen oder nicht Deutsch sprechenden Familien hängen oft zwei bis drei Jahre hinterher mit dem, was sie wissen und können. Deutschland soll schneller machen mit Inklusion, Ganztagsschulen und individueller Förderung, fordern deshalb die Autoren des Chancenspiegels, vor allem weil die Schere zwischen den Bundesländern immer weiter auseinanderdriftet. Die kleinen Bundesländer sind viel weiter als die Flächenländer. Doch schneller und mehr wird den Unterschied nicht ausmachen – und kann teilweise sogar Schaden anrichten.

Der Fokus liegt auf der Betreuung

Zum Beispiel Hamburg. Hier gehen inzwischen über 80 Prozent der Schüler ganztags in die Schule. Aber die Stadt hat deshalb nicht weniger ausländische Schulabgänger ohne Hauptschulabschluss als der Bundesschnitt. Hier gibt es außerdem nach wie vor besonders große Leistungsunterschiede zwischen Schülern aus gebildetem Elternhaus und Schülern aus sozial schwierigen Familien.

Die wichtigsten Ergebnisse Leistungsvergleich Die Wissenschaftler haben die Lesekompetenz von Neuntklässlern verglichen – und frappierende Unterschiede offengelegt: 2015 lagen die Schüler in den Bundesländern Bremen, Berlin und Hessen im Durchschnitt mehr als drei Schuljahre hinter ihren Altersgenossen in Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen zurück. Auffällig ist der Kompetenzschwund in Baden-Württemberg: Das Bundesland im Südwesten gehörte 2009 noch zur Leistungsspitze, fiel aber innerhalb von sechs Jahren im Ländervergleich an die drittletzte Stelle. Abiturquote und Schulabbrecher Immer mehr Jugendliche machen Abitur oder Fachabitur. Erwarben 2002 im Bundesschnitt noch etwa 38 Prozent eines Jahrgangs die Berechtigung, ein Studium aufzunehmen, sind die (Fach-)Abiturienten zwölf Jahre später schon in der Mehrheit ihrer Altersgruppe. Im Schnitt schlossen 52 Prozent eines Jahrgangs 2014 die Schule mit dem Abi ab. Zugleich sank die Zahl der Schulabbrecher. 2002 verließ noch fast jeder Zehnte eines Jahrgangs die Hauptschule ohne Abschluss; 2014 waren es nur noch knapp sechs Prozent. Allerdings liegt die Zahl der Schulabbrecher mit ausländischen Wurzeln deutlich höher. 2014 gingen immer noch fast 13 Prozent von ihnen ohne Abschluss von der Hauptschule ab. Dabei kommt es stark darauf an, in welchem Bundesland die Jugendlichen zur Hauptschule gehen: In Brandenburg blieben nur knapp vier Prozent der ausländischen Schüler ohne Abschluss, in Sachsen dagegen mehr als jeder vierte. Ganztagsschulen Ganztagsschulen erleichtern Eltern zum einen die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, zum anderen hilft es insbesondere Kindern aus bildungsfernen Haushalten, voranzukommen, wenn sie ganztägig gefördert und pädagogisch betreut werden. "Ging im Schuljahr 2002/03 nur jeder zehnte Schüler ganztags zur Schule, tut dies heute jeder dritte", schreiben die Forscher. Doch der Ausbau der Ganztagsbetreuung an Schulen gehe unterschiedlich stark voran. In Hamburg und Sachsen besuchen bundesweit die meisten Schüler Ganztagseinrichtungen – zwischen 80 und 88 Prozent – wohingegen in Bayern es nur 15 Prozent der Schüler sind. Soziale Durchlässigkeit "Die soziale Herkunft beeinflusst die Chancen der Schüler nach wie vor erheblich", kritisieren die Bildungsforscher. Trotz leichter Verbesserungen in den vergangenen Jahren lägen die Leistungen von Neuntklässlern "aus benachteiligten Milieus in ihrer Lesekompetenz immer noch mehr als zwei Schuljahre hinter ihren Klassenkameraden aus privilegierten Milieus zurück". Auch Kinder mit Migrationshintergrund hätten überdurchschnittlich häufig schlechtere Bildungschancen, vor allem in Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, Berlin und Sachsen. Insgesamt werden die Schulsysteme jedoch durchlässiger: "In fünf Bundesländern ermöglichen inzwischen mehr als 85 Prozent der Klassen an allgemeinbildenden Schulen den direkten Weg zum Abitur oder Fachabitur". Die Studie Der "Chancenspiegel Schule" ist ein Projekt der Bertelsmann-Stiftung in Zusammenarbeit mit Bildungsforschern und Erziehungswissenschaftlern der TU Dortmund und der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Über sieben Jahre wurden die Kompetenzen der Schüler und die Chancengerechtigkeit bei der Bildung verglichen – in den Dimensionen Integrationskraft, Durchlässigkeit, Kompetenzförderung und Zertifikatsvergabe. Die Wissenschaftler nutzten dafür amtliche Statistiken und empirische Leistungsvergleiche.

Ganztagsschulen sind offensichtlich allein nicht die Lösung. Sie sollten von Anfang an auch gleich zwei Probleme lösen: dass die Kinder arbeitender Eltern am Nachmittag verlässlich und gut betreut werden– und eben für mehr Gerechtigkeit sorgen. Der Fokus hat sich bundesweit zunehmend auf die Betreuung verschoben.



Die gelingt mal schlecht: 40 Kinder sitzen in einem Klassenraum und machen Lärm; der Student, der die Hausaufgabenhilfe betreut, hat keinen Ahnung und es ist sowieso zu laut, um sich zu konzentrieren. Mal läuft es auch sehr gut: Dann gibt es Kooperationen mit Sportvereinen und Musikschulen; es werden Antiaggressionstrainings, Bastel- oder Schachclubs angeboten, je nach Bedürfnissen und Interessen der Schüler. Benachteiligte Jugendliche werden tatsächlich in Ganztagsschulen sozial kompetenter, zeigte eine Studie. Das ist ein großer, wichtiger Erfolg.



Nur werden ihre Leistungen in der Ganztagsschule nicht automatisch besser. Dazu müssten Vormittags- und Nachmittagsangebot besser miteinander verzahnt werden. Damit Schüler in den Fächern gefördert werden, wo sie schlecht klarkommen beziehungsweise besonders talentiert sind. Etwa indem Lehrer oder Erzieher am Nachmittag Stoff vom Vormittag aufgreifen und in Projekten vertiefen. Indem Schüler individuell und gezielt Förderunterricht bekommen statt einer Hausaufgabenhilfe für alle.