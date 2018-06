An einer Grundschule im Berliner Stadtteil Schöneberg soll ein Wachdienst für mehr Sicherheit sorgen. "Das ist ein Baustein bei der Gewaltprävention", sagte die Direktorin der Spreewald-Grundschule, Doris Unzeitig, mehreren Medien. Es habe innerhalb eines Jahres 30 Gewaltvorfälle gegeben, sagte ein Mitglied der Schulkonferenz. Auch Pädagogen seien von Schülern angegriffen worden.

In der Vergangenheit hatten mehrere Berliner Schulen einen Wachdienst engagiert, die bekannteste darunter ist die Neuköllner Rütli-Schule. Dass auch eine Grundschule auf Sicherheitsleute setzt, ist aber offenbar neu.



Das Aggressionspotenzial an der Schule sei hoch, das Unterrichten deshalb schwierig, sagte die Schuldirektorin Spiegel Online. Die Aufgabe der Sicherheitsleute sei es, zu kontrollieren, wer auf das Schulgelände komme, und dass die Kinder sich benehmen, sagte Masieh Jahn von der Firma Rheinische Sicherheitsdienste, die an der Schule im Einsatz ist. Das helfe den Lehrern und beruhige Eltern. Die Mitarbeiter hätten vorher mehrwöchige Schulungen in Deeskalation und interkulturellem Umgang absolviert. Es seien zwei Männer und eine Frau im Einsatz, die neben Deutsch auch Türkisch, Kurdisch und Arabisch sprächen.