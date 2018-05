In Schulen und auf Straßen werden Menschen geschlagen oder gemobbt, weil sie Juden sind. Muslimische Schüler werden daraufhin pauschal als Antisemiten beschimpft. Und sobald ein einzelner Geflüchteter gewalttätig wird, stellt irgendwer eine Verbindung zum Islam her. Wie können wir, statt die Angst weiter zu schüren, Orte schaffen, wo sie überwunden wird, wo sich Menschen mit dem Fremden vertraut machen?

Der Religionsunterricht könnte so ein Ort sein, wenn die Kinder dort nicht nach Konfessionen und Religionen getrennt würden. Wenn neben der eigenen Religion auch die der anderen gelehrt würde. In einem interreligiösen Unterricht würden sie die Geschichte, Philosophie, Bräuche, Zeremonien, Gebete und Bekenntnisse der verschiedenen Religionen kennenlernen. Und zwar genauso, wie sie Erdkunde und Geschichte lernen – indem sie Wissen und Kompetenzen erwerben. Nicht der Glaube sollte in der Schule im Mittelpunkt stehen, sondern die Religionen. So einfach ist es aber nicht.

"Der Religionsunterricht ist in den öffentlichen Schulen mit Ausnahme der bekenntnisfreien Schulen ordentliches Lehrfach", heißt es in Art. 7, Abs. 3 des Grundgesetzes. Die Kirchen und in manchen Bundesländern auch die islamischen Verbände haben das Recht, die Inhalte des Lehrplans mitzugestalten. Die Ausnahmen sind Bremen, Brandenburg und Berlin, wo regulär Ethik, Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde oder Christliche Religionskunde unterrichtet wird. Religionen werden dort bekenntnisfrei unterrichtet. Der bekenntnisorientierte Religionsunterricht wird dort zusätzlich angeboten, etwa als Wahlfach.

Teilnahmepflicht am Religionsunterricht

In den meisten Bundesländern gilt jedoch grundsätzlich eine Teilnahmepflicht am bekennenden Religionsunterricht. Gleichzeitig wird das Recht gewährt, sich vom Religionsunterricht befreien zu lassen, denn auch das garantiert die Religionsfreiheit.

Was es hingegen nicht gibt: Die Pflicht der Schüler, über fremde Religionen etwas zu erfahren und über Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu diskutieren. Je sichtbarer die Religionsvielfalt auf dem Schulhof wird, desto offensichtlicher werden auch die Vorurteile. Religiöses Mobbing lässt sich aber eindämmen – durch Wissensvermittlung, durch neugierige und offene Gespräche. Wer die fremde Religion als ebenso alltäglich vermittelt bekommt wie die eigene, für den sind auch auf dem Schulhof Andersgläubige nicht seltsam, sondern einfach normale Menschen.

Nach dem Plädoyer des Berliner Studiendekans Rolf Schieder in der ZEIT für ein interreligiöses Studienfach, eine "Fakultät der Theologien", wurde vergangenes Jahr über Fragen diskutiert, die über universitäre Strukturen längst hinausgehen: Wie eng verbunden sind Religionen? Wie viel Verknüpfung wollen und müssen wir sogar zulassen in einer multikulturellen Gesellschaft?

Am besten sollten die Lehrer schon im Studium mehr darüber lernen. Es gibt bislang allerdings nur wenige Orte, um interreligiöse Studien zu betreiben. Die Schwerpunkte, die die Studiengänge nennen, reichen von Lebensgestaltung bis hin zu Moral und Philosophie. Auf religionsphilosophischer Ebene werden Begriffe wie Freiheit und Wahrheit diskutiert, die unterschiedliche Religionen verbinden und die die Verständigung erleichtern können – sowohl aus historischer Perspektive als auch mit Blick auf die moderne Gesellschaft. Religion wird unter spirituellen und mystischen, aber auch unter interkulturellen und globalen Gesichtspunkten betrachtet. All dies könnte zum Gegenstand des Schulunterrichts werden.