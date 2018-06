Der Deutsche Lehrerverband warnt davor, dass nach den Sommerferien nicht überall ein geordneter Schulbetrieb möglich sein könnte. Verbandspräsident Heinz-Peter Meidinger sagte der Neuen Osnabrücker Zeitung: "Wir haben massiven Lehrermangel, und dies trifft besonders hart Grund-, Förder- und Berufsschulen".

Bei dem Problem helfe es wenig, dass halb fertige Lehramtsstudenten und Quereinsteiger einsprängen, sagte Meidinger. Es müssten nur Pädagogen wegen Krankheit oder Elternzeit ausfallen, "dann bricht das Kartenhaus zusammen". Der Verbandspräsident bezeichnete es als untragbar, wenn Klassen dann zusammengelegt und 30 statt 20 Kinder unterrichtet würden.



Er warnte auch davor, mit dem Modell eines Einheitslehrers gegen den Mangel vorzugehen. Dieser soll bei gleicher Bezahlung ab der fünften Klasse in allen Schulformen einsetzbar sein. "Für den Staat wäre es die bequemste Lösung. Aber es wäre Gift für den Lernerfolg der Schüler und die Bildungsqualität", sagte Meidinger. Die auf wissenschaftliche Arbeit ausgerichtete Ausbildung eines Gymnasiallehrers sei unverzichtbar, um junge Menschen zum Abitur zu führen. Andererseits sei die spezielle pädagogische Qualifikation von Grundschullehrern gefordert, um Mädchen und Jungen begabungsgerecht zu fördern.

Meidinger: 80 Prozent der Grundschullehrer in Sachsen und Berlin sind Quereinsteiger

Obwohl die Kultusministerien genügend Zeit hätten, dem Lehrermangel rechtszeitig vorzubeugen, schafften sie es nicht, halbwegs treffsicher zu planen, kritisierte Meidinger. In Sachsen und Berlin seien bereits im laufenden Schuljahr bis zu 80 Prozent der neu eingestellten Grundschullehrer Quereinsteiger ohne Lehramtsausbildung.

Erst am Freitag hatten Bildungsforscher gemahnt, dass Deutschland in den kommenden Jahren Hunderttausende neue Erzieher und Lehrer brauche, um den wachsenden Herausforderungen in Kitas und Schulen begegnen zu können. Eine ausreichende Anzahl an Fachkräften sei ein zentraler Faktor für ein leistungsfähiges Bildungssystem, heißt es im Bildungsbericht, der alle zwei Jahren von einer Gruppe von Wissenschaftlern vorgelegt wird.