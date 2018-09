Rund die Hälfte aller Jugendlichen weltweit hat schon Mobbing oder Gewalt durch Mitschüler erlebt. Das geht aus einem Bericht zu Gewalt an Schulen (PDF) hervor, den das UN-Kinderhilfswerk Unicef vorgelegt hat. In diesen flossen Daten aus 122 Ländern ein. Demnach habe jeder zweite der 150 Schülerinnen und Schüler zwischen 13 und 15 Jahren weltweit im vergangenen Monat in oder in der Nähe der Schule Mobbing erlebt oder sei im vergangenen Jahr in eine Schlägerei verwickelt gewesen. Dem Bericht zufolge ist jeder dritte Schüler bereits selbst gemobbt worden. Die Schüler werden dabei häufig aufgrund ihres Geschlechts attackiert.

"Kurzfristig stört es das Lernen, langfristig kann es zu Depression, Ängsten und sogar Suiziden führen", sagte Unicef-Chefin Henrietta Fore. Unicef rief Schulen auf der ganzen Welt dazu auf, Schüler unter anderem mit mehr Präventionsmaßnahmen besser vor Gewalt und Mobbing zu schützen.

In vielen Ländern gibt es körperliche Bestrafungen durch Lehrer

Neben Gewalt unter Schülern wirft der Bericht auch einen Blick auf Gewalt durch Lehrkräfte. Rund die Hälfte der Schüler lebt dabei in Ländern, in denen körperliche Bestrafung von Schülern nicht verboten sind. Hiervon sind gerade jüngere Schüler betroffen. So gaben in den indischen Bundesstaaten Andhra Pradesh und Telangana 78 Prozent der Achtjährigen und 34 Prozent der 15-Jährigen an, dass sie in der vergangenen Woche in der Schule mindestens einmal körperlich bestraft wurden.

Laut dem Bericht sind viele Bildungseinrichtungen zudem von Waffengewalt betroffen. Gerade in Kriegsgebieten werden Schulen häufig angegriffen. Hinzu kommen Schießereien an Schulen. Zwischen November 1991 und Mai 2018 gab es in 14 Ländern an Schulen mehr als 70 Schießereien, bei denen mindestens ein Mensch getötet wurde.

Der Unicef-Bericht beleuchtet dabei auch die sozialen und ökonomischen Folgen von Gewalt an Schulen. Demnach werden Jugendliche, die an der Schule Gewalt erlebt haben, später selbst in der Familie gewalttätig sein. Unicef fordert hier von Regierungen strengere Regeln und Gesetze, um Gewalt an Schulen zu unterbinden. Die Infrastruktur an Schulen müsse besser gestaltet werden, um Übergriffen vorzubeugen, zudem müsse es es laut dem Bericht mehr Aufklärung über die psychischen Folgen von Gewalt geben.