Wenn es um die Bildungsgerechtigkeit geht, ist Deutschland unter den Industrienationen nur Mittelmaß. Das geht aus einer Studie des UN-Kinderhilfswerks Unicef hervor. Demnach mangelt es jedem sechsten Schüler im Alter von 15 Jahren in Deutschland an ausreichenden Lesekompetenzen, um "effektiv und produktiv" am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können.



Die geringste Bildungsungleichheit gibt es der Studie zufolge in Lettland. Bulgarien und Malta stehen am Ende der Rangliste. Deutschland belege Platz 23 und liege damit im unteren Mittelfeld, hieß es. Das bedeute, dass auch Kinder in reichen Ländern nicht automatisch gleiche Chancen auf gute Bildung hätten.

Die Autoren der Studie mit dem Titel "Ein unfairer Start ins Leben" untersuchten anhand verschiedener Kennziffern das Bildungsniveau und die Bildungschancen in Kindergärten und -tagesstätten sowie an Grund- und weiterführenden Schulen in 41 Ländern. Im Mittelpunkt stand die Frage, in welchem Maße Faktoren wie der Berufsstand der Eltern, die Migrationsgeschichte der Familie, das Geschlecht sowie die unterschiedlichen Schulformen diese Ungleichheiten beeinflussen.

Unterschiede verändern sich

Die Untersuchung zeigt laut Darstellung des UN-Kinderhilfswerks auch, dass sozial bedingte Leistungsunterschiede zwischen Kindern sich während der gesamten Bildungsphase verändern können. Irland und Slowenien etwa lägen beim Zugang zu vorschulischer Förderung im unteren Drittel des Ländervergleichs. In der Sekundarstufe gehörten sie jedoch zu den Ländern mit den geringsten Bildungsunterschieden zwischen den Kindern aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen. In den Niederlanden bestehe die größte Chancengleichheit für Grundschulkinder. Allerdings belege das Land nur noch Platz 26 beim internationalen Vergleich der Lesekenntnisse von 15-Jährigen. Am Ende der Pflichtschulzeit weisen Lettland, Irland und Spanien die geringsten Ungleichheiten auf.



Das Elternhaus erwies sich dabei in allen Ländern als wichtiger Faktor: So besuchten in 16 der 29 untersuchten europäischen Länder Kinder aus den ärmsten Familien seltener Kindertageseinrichtungen als Kinder aus den wohlhabendsten Familien. In Deutschland könne sich jeder vierte Jugendliche aus einer bildungsnahen Familie vorstellen, eine weiterführende Schule zu besuchen, bei den bildungsferneren Elternhäusern sei es nur jeder siebte – und das bei gleichem Leistungsniveau.

Ein weiteres Ergebnis: In 21 von 25 Ländern mit hohen Migrationsraten erzielten 15-jährige Schüler der ersten Generation zugewanderter Familien schwächere Leistungen in der Schule als Gleichaltrige ohne Migrationserfahrung. In 15 Ländern bestünden diese Leistungsunterschiede auch zwischen zugewanderten Kindern der zweiten Generation und Gleichaltrigen ohne Migrationshintergrund fort. In Australien und Kanada dagegen schnitten zugewanderte Kinder der zweiten Generation besser ab als Kinder ohne Migrationshintergrund.

Die Leiterin des zuständigen Unicef-Forschungszentrums Innocenti in Florenz, Priscilla Idele, forderte die Industrieländer auf, vor allem benachteiligte Kinder besser zu fördern. Diese blieben am häufigsten zurück. Unicef plädiert auch dafür, die frühkindliche Förderung für jedes Kind zu gewährleisten.