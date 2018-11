Der Bund kann aller Voraussicht nach schon bald in die Digitalisierung von Deutschlands Schulen investieren. Die große Koalition hat gemeinsam mit FDP und Grünen einen Kompromiss gefunden, der eine Änderung des Grundgesetzes möglich macht. Das ist Voraussetzung dafür, dass Geld vom Bund an die Länder und Kommunen verteilt werden kann. Wie die Deutsche Presseagentur berichtet, kann die Grundgesetzänderung voraussichtlich noch vor Weihnachten beschlossen werden.

Die Fraktionen von FDP und SPD bestätigten die Einigung. Auf Twitter schrieb die FDP: "Künftig kann der Bund nicht nur in Gebäude investieren, sondern auch in Personal und Fortbildung." Die SPD-Fraktion veröffentlichte eine Mitteilung, aus der hervorgeht, wie der Artikel 104c im Grundgesetz geändert werden soll. Geeinigt haben sich die Parteien auf folgende Formulierung:



Der Bund kann den Ländern zur Sicherstellung der Qualität und der Leistungsfähigkeit des Bildungswesens Finanzhilfen für gesamtstaatlich bedeutsame Investitionen sowie mit diesen verbundene besondere unmittelbare Kosten der Länder und Gemeinden (Gemeindeverbände) im Bereich der kommunalen Bildungsinfrastruktur gewähren. Artikel 104b Absatz 2 Satz 1 bis 5 und Absatz 3 gilt entsprechend.

Nach der bisherigen Formulierung im Grundgesetz sind solche Hilfen bislang nur für finanzschwache Kommunen möglich.

DigitalPakt Schule soll umgesetzt werden

Als erstes gemeinsames Projekt soll der DigitalPakt Schule mit einem Volumen von insgesamt fünf Milliarden Euro umgesetzt werden, schreibt die SPD weiter. Schulen in Deutschland sollen demnach vom Bund Geld bekommen, etwa für Laptops, Notebooks oder Tablets. Auch die Dateninfrastruktur zur Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen soll gefördert werden können, zudem soll damit WLAN in den Schulen finanziert werden sowie die Entwicklung von Lernplattformen, pädagogischen Kommunikationsplattformen, Schulserver, interaktive Tafeln und anderes.

Nicht nur Technik, sondern auch Personal

Wochenlang hatten Opposition und Koalition über einen Gesetzentwurf von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) über die Grundgesetzänderung verhandelt. FDP und Grüne hatten verlangt, dass der Bund nicht nur in die Technik, sondern auch in Schulpersonal investieren darf.



Der Kompromiss sieht nun vor, dass der Bund künftig auch in die Qualität von Schulen investieren darf. Wie es aus der Opposition hieß, hatten sich Teile der Koalition lange dagegen gesträubt. Gemeint damit ist demnach unter anderem, dass bundesweite Bildungsstandards entwickelt werden – die Schülerinnen und Schüler am Ende also stärker als bisher bundesweit einheitlich vorankommen sollen.



Das Grundgesetz muss für diese Zwecke geändert werden, weil der Bund für Bildung nicht zuständig ist. Die Koalition braucht dafür aber eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Bundestag und Bundesrat.



Einzelheiten der geplanten besseren Schuldigitalisierung wollen Bund und Länder zudem in einer Vereinbarung festlegen, die am 6. Dezember unterschrieben werden soll. Der Bundesrat soll voraussichtlich am 14. Dezember über die Grundgesetzänderung entscheiden.

Die geplante Grundgesetzänderung soll auch ermöglichen, dass Geld für den sozialen Wohnungsbau und den Schienen-Nahverkehr der Kommunen fließen kann.