Eindeutig fällt die Antwort der Autorin nicht aus. Lehrpläne haben sich geändert, die Lebenswelt auch. Heute werde beim Schreiben in der Schule oft viel mehr Wert auf freie und kreative Texte gelegt als früher, heißt es im Faktencheck. Dafür vielleicht weniger auf die Rechtschreibung. Nur lassen sich Kreativität und Ausdrucksstärke viel schlechter messen als Rechtschreibfehler. Diese fallen auch später im Alltag stärker auf.

Eine aktuelle Studie von 2018 hat die Rechtschreibleistung von Hamburger Grundschulkindern aus dem Jahr 1994 und 2014 verglichen und kam zu dem Ergebnis: Die heutigen Schülerinnen und Schüler machten weniger Fehler als die vor 20 Jahren, wenn sie einzelne Wörter schreiben mussten, aber mehr, wenn sie Texte verfassten. Die Ergebnisse sind aber wahrscheinlich ungenau, weil sich die Bedingungen nicht unbedingt vergleichen lassen. Die Iglu-Studie zeigte, dass die Leseleistungen 2016 im Vergleich zu 2011 konstant geblieben sind, was allerdings keine besonders gute Nachricht war. Denn in anderen Ländern hatten sich die Leistungen verbessert. Der IQB-Bildungstrend von 2018 zeigte ähnliche Ergebnisse, hatte allerdings die Rechtschreibleistung mit erhoben – und die fiel tatsächlich schlechter aus als in der Studie zuvor. Wie es um die Kreativität steht, wissen wir nicht.