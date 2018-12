In vielen Privatschulen stehen vor allem in Großstädten weniger Plätze zur Verfügung, als es Bewerberinnen und Bewerber gibt, sodass sie allein aus Platzmangel Kinder ablehnen müssen. So war es auch in der Waldorfschule, die den Sohn eines AfD-Politikers abgelehnt hatte. Auf 20 Plätze kamen dort 140 Bewerber.



Zunächst gelten für die Aufnahme ähnliche Regeln wie an staatlichen Schulen: Vorzug für Geschwister- und Nachbarschaftskinder und eine ausgeglichene Zahl von Mädchen und Jungen. Darüber hinaus haben Privatschulen das Recht, eigene Aufnahmekriterien anzuwenden. Zum Beispiel nehmen Privatschulen bevorzugt Kinder auf, die schon eine dazugehörende Kita besucht haben, katholische Schulen nehmen bevorzugt katholisch getaufte Kinder auf und Internationale Schulen Muttersprachler.



Einige Privatschulen verpflichten Eltern auch zu Aufnahmegesprächen oder Einführungsabenden. Damit wollen die Schulen sichergehen, dass die Eltern mit dem Leitbild, den pädagogischen Ideen oder der Methodik vertraut und einverstanden sind. In konfessionellen Schulen müssen die Kinder sich zum Beispiel am Religionsunterricht und an der Morgenandacht beteiligen. Am Ende entscheidet manchmal das Los.

Rechtlich ist die Sonderbehandlung zulässig: Das Berliner Schulgesetz sieht zwar zum Beispiel ein Recht auf Bildung und Erziehung für alle Kinder vor – der Paragraf gilt aber nicht für die Privat- oder Ersatzschulen, wie die die gleichen Abschlüsse anbieten, auch genannt werden. Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz gilt nur insofern, dass Schülerinnen und Schüler auf Privatschulen kein Abitur erhalten können, wenn sie auf öffentlichen Schulen auch keines erhalten hätten.