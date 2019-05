Was bedeutet es, wenn Schülerinnen Kopftuch tragen? Oder wenn sie im Unterricht fasten? Und wie erzieht ein Muslim sein Kind in einer christlichen Umgebung? Mansur Seddiqzai arbeitet als Gymnasiallehrer im Ruhrgebiet. Unter anderem im Islamischen Religionsunterricht spricht er mit seinen Schülerinnen und Schülern über Diskriminierung, Nationalismus oder Antisemitismus. Diesmal denkt er über das Beiratsmodell für den islamischen Religionsunterricht in Nordrhein-Westfalen nach.



Im Jahr 2015 musste ich öffentlich meine Frömmigkeit beweisen – weil ich islamischer Religionslehrer werden wollte. Das Schulministerium in Nordrhein-Westfalen hatte 2011 das Fach Islamischer Religionsunterricht nach dem Vorbild des christlichen eingeführt, also konfessionsgebunden. Deshalb erteilen nun, angelehnt an das kirchliche Modell, vor allem Vertreter von Islamverbänden in einem islamischen Beirat eine gewissensbasierte Lehrerlaubnis für die angehenden Religionslehrer – die sogenannte Idschaza.

Mein Gespräch fand in einem muslimischen Frauenverein in Köln statt. Nur eine Straßenabbiegung vom Pascha, Europas größtem Bordellkomplex, entfernt, saß ich einem Komitee von vier Frauen mit Kopftuch gegenüber. Ich sollte eine kurze Koransure aufsagen und eine Seite aus dem Koran vorlesen. Wie ich den Koran auslege, welche theologischen Ansichten ich teile – danach fragten meine Prüferinnen nicht. Dabei hat das Rezitieren von Koransuren nichts mit dem späteren Beruf zu tun. Es ist lediglich ein Indikator dafür, ob die Anwärter in einer Moschee im Koranunterricht waren. Und das interessiert vor allem die konservativen islamischen Verbände, weil sie damit ein traditionelles Glaubensverständnis verbinden.

Islamischer Beirat Islamischer Beirat Der Beirat ist zentraler Ansprechpartner für das Land NRW http://www.iru-beirat-nrw.de/beirat.htm nicht nur in Fragen des Islamischen Religionsunterrichts. Er vergibt unter anderem die "Idschaza", die islamische Unterrichtserlaubnis. Theologisch ist er bislang ausschließlich sunnitisch geprägt, kulturell vor allem türkisch. Er setzt sich aus vier islamischen Organisationen zusammen, die jeweils einen Vertreter entsenden: Ditib, VIKZ, Islamrat und Zentralrat der Muslime. Vier weitere Beiratsmitglieder werden von staatlicher Seite vorgeschlagen, müssen aber von den islamischen Organisationen akzeptiert werden. Die mitgliederstärkste islamische Organisation Ditib muss jedoch ihren Sitz seit 2017 wegen der Spitzelvorwürfe ruhen lassen. Auch der von NRW-Schulministerin Sylvia Löhrmann berufene Berater Sami Alpan musste nach der Verbreitung von Verschwörungstheorien auf Facebook seinen Sitz aufgeben.

Zahlen Im Jahr 2009 kam die Deutsche Islamkonferenz zu dem Ergebnis, dass deutschlandweit ca. 580.000 Schülerinnen und Schüler einen islamischen Religionsunterricht besuchen.

Im Land Nordrhein-Westfalen gibt es derzeit etwa 400.000 muslimische Schüler. Davon erhalten knapp fünf Prozent islamischen Religionsunterricht. Anerkennung als Religionsgemeinschaft In NRW wurde bisher keine Islamverband vom Land als Religionsgemeinschaft anerkannt. Der Islamrat für die Bundesrepublik Deutschland und der Zentralrat der Muslime, beide derzeit im Beirat vertreten, klagen seit 1998 erfolglos auf Anerkennung als Religionsgemeinschaft durch das Land. Bisher konnten sie nicht nachweisen, dass sie ihre religiöse Lehrautorität von der obersten bis zur untersten Ebene ihrer Verbandsstruktur durchsetzen können. Das Gericht forderte außerdem ein, dass die Verbände sich eindeutig zum Verhältnis von Grundgesetz und Scharia, zur Stellung der Frau und religiöser Toleranz äußern sollten. Andere Bundesländer Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und das Saarland arbeiten nach einem ähnlichen Modell wie NRW. In Bayern und Schleswig-Holstein gibt es einen staatlich kontrollierten Islamkundeunterricht ohne Einbindung islamischer Verbände. In Berlin ist der Religionsunterricht ein freiwilliger Zusatzunterricht. In Hessen und Niedersachsen wird der Islamunterricht in enger Anbindung an Islamverbände angeboten. Die Ahmadiyya-Gemeinde wird dort als Religionsgemeinschaft offiziell vom Staat anerkannt. In Niedersachsen berät ein Zusammenschluss muslimischer Moscheeverbände, die Schura, das Land. Hamburg und Bremen gehen mit dem Modell "Religionsunterricht für alle" einen Sonderweg. In den ostdeutschen Bundesländern gibt es hingegen gar keinen islamischen Religionsunterricht.

Am 31. Juli 2019 läuft der Modellversuch für den Islamischen Religionsunterricht in Nordrhein-Westfalen aus und ein neues Gesetz muss her. Klar ist: Das Modell muss reformiert werden. Auch in anderen Bundesländern werden die Modellversuche überdacht.



Die entscheidende Frage bleibt jedoch: Wer hat in Deutschland eigentlich die Befugnis, die Gläubigkeit von Muslimen zu beurteilen? Da es im Islam keine Kirche und keinen Katechismus gibt, wurde in Nordrhein-Westfalen ein islamischer Beirat dafür eingerichtet. In einem Gespräch müssen die zukünftigen Islamlehrerinnen und -lehrer die Mitglieder überzeugen, dass sie "den Religionsunterricht in Übereinstimmung mit der islamischen Lehre glaubwürdig [...] erteilen und in der persönlichen Lebensführung die Grundsätze des Islam [...] beachten", so heißt es offiziell. Was bedeutet das konkret? Tatsächlich gibt es "die islamische Lehre" so nicht. Der Islam ist theologisch genauso vielgestaltig wie das Christentum, weshalb es an deutschen Schulen keinen einheitlichen christlichen Religionsunterricht gibt, sondern katholischen und evangelischen.



Hinzu kommt, dass es für eine Idschaza selbst im traditionellen Islam kaum ein Vorbild gibt. Das Aussprechen des Glaubensbekenntnisses ist theologisch ausreichend, um einer muslimischen Gemeinde anzugehören. Wer ein theologisches Studium hat, darf auch unterrichten. Manchmal wird auch einfach aus der Mitte der Gemeinde jemand ausgewählt, dem man das Unterrichten zutraut. Die Frömmigkeit eines anderen zu beurteilen ist jedenfalls im Islam heikel. Jemandem gar die Gläubigkeit abzusprechen, gilt vielen Muslimen sogar als Sünde. Wer, außer Gott, könne schon wissen, was im Kopf oder im "Herzen" eines Menschen vorgeht?

Das vorläufige Idschaza-Gespräch in der Ditib-Moschee

Während meiner Fortbildung zum Islamischen Religionslehrer musste ich mich bereits um eine vorläufige Idschaza bewerben, damit ich schon während der Ausbildung unterrichten durfte. Erstaunlich war auch dieser Ort: die Ehrenfelder Ditib-Zentralmoschee. Warum muss ich als deutscher Beamter meine deutsche Lehrerlaubnis für deutschen islamischen Religionsunterricht in einer halbstaatlichen türkischen Institution erhalten?

Dieses erste Gespräch dauerte jedoch nur wenige Minuten. Ich wurde oberflächlich nach meiner Motivation gefragt und dann durchgewunken. Ich denke, dass mir mein "islamisches" Äußeres, insbesondere der lange Bart, geholfen hat. Andere Bewerberinnen und Bewerber mussten sich deutlich länger beweisen. Vor dem endgültigen Idschaza-Gespräch haben viele große Angst. Denn die Kriterien, nach denen geprüft wird, sind intransparent und verunsichern die Lehrkräfte.

Der Beirat in Nordrhein-Westfalen hat mit dem Professor für islamische Theologie Mouhanad Khorchide bisher nur einen liberalen Vertreter. Er lehnt Koranrezitationen in den Auswahlgesprächen ab und setzt dafür auf theologische Reflexion. Laut eigener Einschätzung wohnt er allerdings nur etwa der Hälfte aller Idschaza-Gespräche bei. Nach dem Verzicht der Ditib auf ihren Sitz im Beirat in Folge der Spitzelvorwürfe steht er im Beirat nun sechs Mitgliedern gegenüber, die eher dem konservativem Spektrum zuzuordnen sind. Ein Mitglied des Beirats, die deutsche Konvertitin und Lehrerin im Ruhestand Eva El-Shabassy, erklärte sogar einmal öffentlich, dass Ehebruch ein "Verbrechen wie Mord" sei. Das war allerdings vor ihrer Zeit im Beirat.

Immerhin fünf der derzeit sieben Beiratsmitglieder sind Frauen. Eine fortschrittliche Frauenquote. Aber alle tragen sie Kopftuch. Damit repräsentieren sie nur gut 30 Prozent der muslimischen Frauen in NRW. Einige meiner Mitbewerberinnen haben mir erzählt, dass sie deshalb untereinander diskutierten, ob sie für das Idschaza-Gespräch ein Kopftuch aufziehen sollten, obwohl sie im Alltag keines tragen.