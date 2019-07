Es war eine kleine Revolution, die deutschlandweit für Aufmerksamkeit sorgte. Berlin führt eine Antidiskriminierungsbeauftragte für Schulen ein. Das Land traut sich, zu sagen: Wir haben ein Problem mit Rassismus an unseren Schulen und wir haben auch jemanden, der sich darum kümmert. Saraya Gomis. Drei Jahre lang ging es gut. Jetzt ist es vorbei. Warum?

Fragt man Saraya Gomis, dann erzählt sie, wie es angefangen hat mit ihr und der Senatsverwaltung vor drei Jahren. Eine schwarze Frau in einem Laden, der aus sehr vielen weißen Männern besteht. Sie sollte auf Einzelfälle reagieren: Wenn eine Schülerin das Gefühl hatte, ihre schlechte Mathenote habe etwas damit zu tun, dass sie ein Kopftuch trägt. Oder ein Lehrer sich dagegen wehrte, dass ein Schüler ihm Rassismus vorwarf. Wenn es zu Gewalt gekommen war. Zu ungerechter Behandlung vielleicht aufgrund von geschlechtlicher Orientierung.



Aber sie sollte nicht nur nach außen arbeiten, sondern auch nach innen, an den Strukturen. An den Schulen wie an der Schulaufsicht. Am System Bildung in Berlin.



Gomis ist eloquent und gebildet, sie redet sofort drauf los, sie gestikuliert viel und lacht. Ganz gleich, ob sie gerade von den Erfolgen oder von den Problemen spricht. Eines der Probleme war sie selbst und diese Art, wie sie redet. Sie sind so raumgreifend, das schüchtert andere ein, hatte man ihr gesagt, erzählt sie. Also versuchte sie, weniger zu gestikulieren. Es klappte nicht besonders gut.



"Und wir wissen alle, warum."

Als Antidiskriminierungsbeauftragte hat Saraya Gomis Schülerinnen oder Lehrerinnen nicht zu sich ins Büro bestellt, sie ging raus an die Schulen. Am Ende hat sie fast siebenhundert Fälle begleitet. Sie hat rührende, bestärkende Nachrichten von Schülerinnen bekommen, denen sie geholfen hat. Spricht man mit ihren Kollegen, hört man begeisterte Schilderungen ihrer Kompetenz und ihres Elans. Auch sie selbst redet mit Freude von vielen Aspekten ihres Jobs. Nur zu einem schweigt sie: Zum Ende. Auch aus rechtlichen Gründen, sagt sie.



Die Ankündigung, dass Deutschlands erste und einzige Antidiskriminierungsbeauftragte für Schulen aufhört, hat für viel Aufregung gesorgt. Die Reaktionen auf Twitter von Menschen, die die Arbeit von Gomis begleitet haben waren: Das sei beschämend für Berlin, ein Armutszeugnis. "Und wir wissen alle, warum", schreibt eine. Wissen wir das?