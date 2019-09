So heißt es auf der anderen Seite, die Noten seien nur deshalb so gut, weil die Ansprüche sinken. Die Leistungen der Schüler werden besser bewertet als früher, sagte etwa Susanne Lin-Klitzing vom Deutschen Philologenverband in einem ZEIT ONLINE-Interview. Lehrerinnen und Lehrer müssten zum Beispiel inzwischen für eine zu 85 Prozent erbrachte Leistung eine 1 minus vergeben. Früher hätte man dafür 90 Prozent gebraucht. Sie fordert, dass Leistung und Bewertung wieder besser zusammenpassen, damit die Abiturnote die Leistungen realistisch abbildet.

Eine weitere These ist, dass die Noten besser werden, weil im Abi nach den Pisa-Studien nicht mehr nur abrufbares Wissen abgeprüft werde, sondern anwendungsorientierte Kompetenzen. Dadurch sei es leichter geworden, gute Noten zu bekommen. Das könnte teilweise stimmen, sagt Marko Neumann vom Leibniz-Institut. Wenn etwa in einer Geschichtsklausur im Text so viele Informationen mitgegeben werden, dass eher das intelligente Leseverstehen getestet wird als Fachwissen.



Doch: Ganz ohne Wissen geht es nach wie vor kaum. Und die Kompetenzorientierung könne auch mal zu schlechten Noten führen, wie kürzlich beim Mathe-Abi. Tausende Schülerinnen und Schüler protestierten, weil es zu schwer gewesen sei. Eine Erklärung: Sie seien nicht darauf vorbereitet gewesen, ihr Wissen auf komplexe und lebensnahe Problemstellungen anzuwenden.