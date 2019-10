Deutsche Erzieherinnen und Erzieher fühlen sich stärker belastet als viele ihrer europäischen Kollegen. Einer neuen OECD-Studie zufolge klagen sie beispielsweise über ein hohes Arbeitspensum: Ausfälle von Kollegen zu kompensieren und die Lernfortschritte der Kinder zu dokumentieren, das sorgt bei mehr als 70 Prozent der Befragten für Stress. Etwa 60 Prozent der deutschen Erzieherinnen und Erzieher empfinden die Gruppe der von ihnen betreuten Kinder als zu groß. Und ungefähr zwei Drittel beklagen außerdem mangelnde Wertschätzung. Sie glauben, dass die Gesellschaft nicht anerkennt, was sie täglich im Umgang mit Eltern und Kindern leisten.

Der Untersuchung zufolge, für die 18.000 Fach- und Leitungskräfte in neun Ländern befragt wurden, die vorschulisch mit Kindern arbeiten, sind Kollegen in anderen Ländern in dieser Hinsicht zufriedener. In Dänemark und Norwegen etwa, wo das vorschulische Betreuungssystem am ehesten mit Deutschland vergleichbar ist, fühlen sich Erzieher deutlich mehr wertgeschätzt: Mehr als die Hälfte ist dort der Meinung, dass ihre Arbeit als gesellschaftlich bedeutsam empfunden wird.

Die Ergebnisse für Deutschland sind auch deshalb besorgniserregend, weil hierzulande nach Angaben des nationalen Bildungsberichts bald 300.000 Erzieher und Erzieherinnen fehlen werden, um den Bedarf an Kitaplätzen abzudecken. Zwar hat die Bundesfamilienministerin den Handlungsbedarf erkannt: Mit dem Ziel, die Qualität der vorschulischen Bildungseinrichtungen zu verbessern, brachte Franziska Giffey (SPD) im Dezember 2018 das sogenannte Gute-Kita-Gesetz auf den Weg. Die Ergebnisse der OECD-Studie nährt jedoch Zweifel daran, dass die Maßnahmen wirklich an der richtigen Stelle ansetzen.

Nutznießer sind oft eher die Eltern

5,5 Milliarden Euro stellt der Bund dafür bis 2022 zur Verfügung. Aus zehn Handlungsfeldern können die Länder wählen, wofür sie Geld in Kitas investieren möchten: ob für mehr Platz zum Toben, für mehr Sprachförderung oder um mehr Erzieher einzustellen und so den Betreuungsschlüssel zu verbessern. Kritiker bemängeln schon länger, dass das Gesetz je nach Anforderung der Bundesländer eher den Eltern dient, als dass es die Situation der Erzieherinnen und Erzieher verbessert.

Mecklenburg-Vorpommern ist dafür das beste Beispiel. Das ostdeutsche Bundesland investiert seine Mittel aus dem Gute-Kita-Gesetz komplett in die Beitragsfreiheit. Ab 1. Januar 2020 müssen Eltern dort für die Betreuung in Krippe, Kindergarten, Hort und Tagespflege nichts mehr bezahlen. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) bezeichnet dies als die "größte Familienentlastung in der Geschichte des Landes".



Tatsächlich entlastet sie damit allein die Eltern. An der Arbeitsbelastung in den Kitas ändert sich nichts - und das obwohl dies gerade in Mecklenburg-Vorpommern dringend nötig wäre. Denn von allen Bundesländern ist der Betreuungsschlüssel hier am schlechtesten: Eine Erzieherin muss sich hier im Schnitt um 13 unter Dreijährige kümmern. Zum Vergleich: In Baden-Württemberg kommen auf einen Erzieher sieben Kinder, in Bayern 8,4.

Trotz der vielerorts schwierigen Rahmenbedingungen sind viele Erzieherinnen und Erzieher in Deutschland motiviert, sich weiterzubilden. Vor allem auf den Umgang mit verhaltens- und sprachauffälligen Kindern möchten sich viele besser vorbereiten. Zwar hat der Studie zufolge ein Fünftel der Befragten zwölf Monate vor der Befragung mindestens eine Fortbildung besucht.



Doch es gibt genügend Gründe, die davon abhalten. Einer sticht in Deutschland – im Vergleich zu den anderen Ländern – besonders heraus. So gibt mehr als ein Drittel der Befragten als Grund für eine mangelnde Teilnahme an Fortbildungsmöglichkeiten an: "Es ist niemand da, der die Arbeit machen kann, wenn ich fehle."

Großer Wunsch nach Weiterbildung

Für die Erzieherinnen und Erzieher sei das demotivierend, meint Rahel Dreyer, die an der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin im Bereich Pädagogik und Entwicklungspsychologie forscht. "Fachkräfte, die sich zum Beispiel in der Sprachbildung weiter qualifizieren möchten, sollten gefördert werden", sagt sie.

Das würde sich gleich dreifach auszahlen: Einerseits sei der Bedarf groß, andererseits könne den Mitarbeitern mehr Verantwortung übertragen werden. Und für die Erzieher eröffne die weitere Qualifizierung die Chance, sich vielleicht sogar etwas dazuzuverdienen. Gerade Letzteres wäre vermutlich ein wichtiger Beitrag, um den Erzieherberuf insgesamt attraktiver zu machen: Erzieher und Erzieherinnen gehören mit einem Einstiegsgehalt von rund 2.600 Euro eher zu den Beziehern niedriger Einkommen in Deutschland.

Tatsächlich gibt es auch Bundesländer, die das Gute-Kita-Gesetz nutzen, um das Leben der Erzieher zu vereinfachen. Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt beispielsweise investieren die zusätzlichen Mittel, um den Betreuungsschlüssel zu verbessern. Andere Bundesländer haben es sich zum Ziel gesetzt, die Leitungen der Kitas zu entlasten.

Laut OECD-Studie ist auch unter den Leiterinnen und Leitern der Stress teils hoch, vor allem aufgrund der Verwaltungsarbeit. Nicht in allen Bundesländern sind Leitungskräfte für ihre Zusatzaufgaben freigestellt. Viele müssen sie während ihrer regulären Arbeitszeit erledigen. "Wenn dann noch eine Kollegin oder ein Kollege erkrankt, schaffen sie das Pensum natürlich nicht", sagt die Pädagogin Dreyer.

Dank des neuen Gute-Kita-Gesetzes reagiert nun zum Beispiel Baden-Württemberg darauf. Das Land führt mit den zusätzlichen Mitteln unter anderem eine "Leitungsfreistellung" ein. Sechs Stunden pro Woche sollen sich die Leitungskräfte in Kitas und Kindergärten fortan allein der Verwaltung widmen können, also Dienstpläne entwerfen, dokumentieren oder Elterngespräche vorbereiten.



Welche Maßnahmen auch immer die Länder ergreifen: Sie fallen auf fruchtbaren Boden. Der Studie zufolge bringen 97 Prozent der im vorschulischen Bereich tätigen Betreuer hierzulande eine fachliche Ausbildung mit – Deutschland kann also im Vergleich zu den anderen Ländern in dieser Hinsicht mit einer großen Fachkompetenz punkten. Noch dazu lieben hiesige Erzieher und Erzieherinnen ihren Job: 93 Prozent machen ihn sehr gerne – trotz der vielen Widrigkeiten.