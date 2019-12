Von Schulangst Betroffene fürchten, sich vor anderen ungeschickt zu verhalten, sich lächerlich zu machen, gedemütigt oder von anderen bewertet zu werden. Eine Schülerin und ein Schüler schildern hier ihre Erfahrungen.

Joelle, 17 Jahre



Wenn meine Panikattacken einsetzen, bekomme ich plötzlich keine Luft mehr. Mir wird heiß. Ich atme flach und befürchte, jeden Moment umzukippen. Meistens passiert mir das morgens, vor der Schule, manchmal aber auch während des Unterrichts.

Zum ersten Mal habe ich die Symptome in der siebten Klasse gespürt. Ich war total überfordert. Zuerst dachte ich, dass ich krank werde – mir vielleicht ein fieses Virus eingefangen habe. Dass es Panikattacken sein könnten, darauf kam ich nicht. Und ich sah auch keinen Zusammenhang zur Schule. Da schien ja alles in Ordnung zu sein. Es war Juni, kurz vor den Sommerferien. Ich schrieb ich gute Noten. Viele Fächer machten mir Spaß, vor allem Englisch. Bloß mit meinen Mitschülerinnen und Mitschülern lief es nicht wirklich gut. Wenn ich mich mit ihnen unterhalten habe, ging es nur um die Schule, aber nie um Privates. Wenn die anderen sich nachmittags verabredeten, gab mir niemand Bescheid. Ich war eine Außenseiterin. Allerdings habe ich versucht, das zu verdrängen.

Erst die Panikattacken brachten mich dazu, mich damit auseinanderzusetzen. Sie kehrten in der achten Klasse wieder. Fast immer überfielen sie mich morgens, wenn alle Klassenzimmer noch verschlossen waren und der gesamte Jahrgang im Vorraum darauf wartete, dass sie geöffnet werden. Ungefähr hundert Leute standen eng beieinander und unterhielten sich. Je lauter sie sprachen und je mehr Menschen es waren, desto schlechter fühlte ich mich.

Wochenlang pendelte ich mit meiner Mutter von Arzt zu Arzt. Keiner entdeckte die Ursache für mein Unwohlsein. Dann kam meine Mutter darauf, dass die Symptome einen gemeinsamen Nenner haben: die Schule. Meine Mutter machte sich im Internet schlau und vereinbarte einen Termin in einer psychotherapeutischen Klinik. Dort erhielt ich eine Diagnose für meine Beschwerden. Sie lautet soziale Phobie.

Das ist eine Angststörung. Bei mir tritt sie vor allem dann auf, wenn ich von vielen Menschen umgeben bin – oder weiß, dass ich gleich auf viele Menschen treffen werde. Seit der achten Klasse arbeite ich mit einer Therapeutin daran, die Symptome besser in den Griff zu kriegen. Leider ist das ein Prozess, der dauert und immer wieder mit Rückschlägen verbunden ist. Besonders in der neunten Klasse habe ich das zu spüren bekommen.

Kaum jemandem erzählt

In dieser Jahrgangsstufe steht in Berlin die Berufsbildungsreife an. Der Druck auf uns Schüler wurde dadurch größer. Kein Tag verging, ohne dass unsere Lehrer davon redeten. Sie hängten sogar Zettel mit allen Prüfungsterminen an die Wand, die uns ständig daran erinnerten. Im Unterricht haben wir über Ausbildungsberufe gesprochen und berechnet, wer wie viel verdient und ob das für ein Leben in Berlin reicht. Ich war gerade 15 Jahre alt – und schon rückte die Arbeitswelt so nah. Mich so bald auf einen Beruf festlegen und mit einem Gehalt so viele Ausgaben stemmen zu müssen, machte mir Angst.

Auch die Beziehung zu meinen Mitschülern machte mir in dieser Zeit immer mehr zu schaffen. Von meiner Angsterkrankung habe ich kaum jemandem erzählt. Die zwei, denen ich mich anvertraute, haben mich überhaupt nicht verstanden. Ich glaube, sie wollten das auch gar nicht. Inzwischen denke ich, dass ich ihnen nicht wichtig genug war. Das hat mich verletzt. Eines hätte ich mir gewünscht: dass jemand fragt, warum ich fehle.

Die Angst verbindet

In der achten und neunten Klasse schaffte ich es oft nicht zum Unterricht. Schon bevor ich mich morgens auf den Weg in die Schule machte, bekam ich Panikattacken. Ich wollte lernen, ich wollte mich auf die Prüfungen vorbereiten – doch die Schulangst hinderte mich daran. Nach den Herbstferien in der neunten Klasse wurde sie so groß, dass ich monatelang fehlte.

Von Oktober 2016 bis Januar 2017 betrat ich die Schule nicht. So konnte es natürlich nicht ewig weitergehen. Deshalb war ich froh, als die Schulsozialarbeiterin meine Mutter und mich zum Gespräch einlud und mir von einem Projekt erzählte, in dem Jugendliche mit Schulängsten in einer Kleingruppe gemeinsam lernen. Im April 2017 wurde ich aufgenommen und habe zwei Jahre dort verbracht. Diese Ersatzschule hat mir sehr gut getan: Gelernt habe ich mit nur sechs oder sieben Jugendlichen. Ihnen kam ich viel näher als meinen Mitschülerinnen zuvor. Die Angst vor der Schule hat uns verbunden – vor allem aber der Wunsch, dafür nicht verurteilt oder links liegen gelassen zu werden.

Die Panikattacken gingen mit dem Wechsel in das Schulprojekt nicht einfach weg, aber ich habe weiter geübt, damit umzugehen. Mit den Sozialpädagoginnen darüber reden zu können, hat mir sehr geholfen. An der Regelschule gab es niemanden, der sich dafür interessiert hätte. Im Sommer habe ich den Mittleren Schulabschluss gemacht. Bald soll das Abitur folgen. Ich suche gerade nach einer Schule, die zu mir passt.