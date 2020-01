Berlin und Hamburg wollen erreichen, dass die jährlichen Verschiebungen bei den Ferienterminen möglichst gering ausfallen. Doch das stößt bei den anderen Bundesländern auf breite Ablehnung.



Bisher haben nur Bayern und Baden-Württemberg jedes Jahr im gleichen Zeitraum Sommerferien – sie starten als Letzte. Dies verärgert andere Bundesländer, deren Termine permanent wechseln. Alle sechs Jahre stimmen die in der Kultusministerkonferenz (KMK) versammelten Bundesländer die Termine für die Sommerferien untereinander ab. Basis dafür ist eine Übereinkunft aus dem Jahr 1964, die in das föderal zersplitterte deutsche Schulsystem eine halbwegs nachvollziehbare Struktur bringen sollte.



Berlin und Hamburg dringen unter anderem darauf, dass die Sommerferien künftig in allen Bundesländern frühestens am 1. Juli beginnen und spätestens am 10. September enden. Der Juni wäre damit auf Dauer Schulzeit.



Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) warnte davor, die geltende Regelung zu verändern. Ein verkürzter Ferienkorridor könnte die Probleme in den Schulen, im Reiseverkehr und in der Tourismusbranche noch verschärfen, sagte der Regierungschef des bevölkerungsreichsten Bundeslandes.



Zu befürchten ist, dass sich die Preise erhöhen und der Urlaub teurer wird, wenn die Nachfrage sich auf einen kürzeren Zeitraum konzentriert. Gastwirte, Campingplätze und Quartiergeber könnten überlastet werden. Hinzu können Verkehrsprobleme kommen.



Ähnlich wie Laschet äußerte sich eine Reihe anderer Ministerpräsidenten. "Aus touristischen, aber auch aus bildungspolitischen Gründen spricht viel für die bisherige Regelung", sagte Schleswig-Holsteins Regierungschef Daniel Günther (CDU). Auch Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) verteidigte die zeitliche Spreizung: "Das ist gut für den Tourismus, vor allem aber hilft es Familien mit Schulkindern." Wenn alle in Deutschland fast zur gleichen Zeit Ferien haben, "dann wird der Familienurlaub ganz sicher teurer". Auch ihr hessischer Kollege Volker Bouffier (CDU) sagte, das bisherige System sei "alles in allem kein schlechtes".



Bayern lehnt ab, seine Ferientermine einer bundesweiten Rotation zu unterwerfen. "Wir bleiben bei unseren Ferienterminen. Das hat sich so bewährt und das ist in der bayerischen Kultur fest verankert", sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Söder führte auch die Leistungen bayerischer Schüler als Begründung an. "Obwohl wir mit die meisten Feiertage haben, erbringen unsere Schüler mit die besten Ergebnisse."