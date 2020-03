In den vergangenen Tagen sah es ganz danach aus, als seien alle 16 Kultusminister von dem in Europa grassierenden Virus der Kleinstaaterei infiziert worden. So durfte man mit großem Erstaunen die unterschiedlichsten Vorschläge im Umgang mit den anstehenden Abiturprüfungen vernehmen: Einige wollte den Prüfungstermin verschieben, aus Schleswig-Holstein kam sogar der Vorschlag, das Abitur ganz abzusagen. All das passierte, während die Schüler:innen in Hessen und Rheinland-Pfalz bereits mitten im Abitur steckten.

Erst in letzter Minute wurde der sich anbahnende Flickenteppich abgewandt. Die Kultusministerkonferenz (KMK) hat beschlossen, dass alle Abiturprüfungen, die weiteren Prüfungen in der zehnten Klasse aller Schulformen sowie zur Fachhochschulreife stattfinden werden.

Das ist in mehrfacher Hinsicht ein gutes Zeichen: Es bringt den Abiturientinnen und Abiturienten die notwendige Sicherheit und damit einen wichtigen Motivationsschub. Beides dürften sie in dieser durch die Corona-Pandemie sehr belastenden Vorbereitungsphase sehr gut gebrauchen können.

Auch wissen sie jetzt, dass sie keinen mit Makel belegten Not-Abschluss ablegen werden, der sich in folgenden Bewerbungsphasen zu Studium oder Berufsausbildung – insbesondere in der Konkurrenzsituation mit letztjährigen und den folgenden Abschlussjahrgängen – negativ auswirken könnte. Das Ende ihrer Schulzeit bekommt bei aller Außergewöhnlichkeit der Umstände doch noch ein wenig Normalität – das gibt Halt und Orientierung.



Die richtige Entscheidung

Die Kultusminister:innen zeigten zudem, dass sie es weiterhin ernst meinen mit ihrem freiwilligen Koordinationsgremium KMK und trotz Vorgeplänkel zu tragfähigen Entscheidungen kommen können. Alles andere wäre bei allen Abstimmungen der letzten Jahre, um die Vergleichbarkeit von Bildungsabschlüssen zu erreichen, ein mehr als besonderer Treppenwitz gewesen. Einer, der populistischen Tendenzen weiteren Vorschub geleistet hätte.

Auch hebt die KMK besonders hervor, dass die diesjährigen Abschlüsse unabhängig von ihrem Zustandekommen gegenseitig anerkannt werden. Ein wichtiger Aspekt, der die besonderen Umstände betont, unter denen die kommenden Prüfungen geschrieben werden. Denn man muss sich bewusst machen, dass die jungen Menschen in Zeiten, in denen staatliche Stellen auf maximal vierzehntägige Sicht fahren, einen Bildungsabschluss anstreben, der sie ihr ganzes Leben begleitet. Deswegen ist es wichtig, dass der Staat zeigt, dass mit allen Kräften versucht wird, die Kontinuität aufrechtzuerhalten, und auch die Gesellschaft sich dafür solidarisch einsetzt, dass dies gelingt.