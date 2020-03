Abitur ohne Abiprüfungen? Das soll für Schleswig-Holsteins Abiturienten laut Bildungsministerin Karin Prien gelten. Viele Schülerinnen und Schüler sehen es auch so: Gut 75.000 Unterschriften haben zwei Abiturienten aus Hamburg am Dienstagmittag für ihre Petition für ein Durchschnittsabitur bereits eingesammelt. Sogar der konservative Philologenverband hält es für möglich, die Abschlussnote einfach aus den bisherigen Leistungen in der Oberstufe zu errechnen. Die Schüler schlagen vor: Wer seine Noten noch verbessern will oder muss, könne ja per Videocall mündliche Prüfungen ablegen.

Werden die anderen Kultusminister folgen? Bekommen also die meisten der Corona-geplagten Schüler demnächst ihr Abizeugnis in die Hand gedrückt, ohne Klausuren geschrieben zu haben? (Wenn die Krise anhält, werden sie eher ganz unfeierlich per Post verschickt.) Das wäre fraglos ungerecht gegenüber anderen Generationen. Und auch gegenüber denjenigen, etwa in Hessen, die schon damit begonnen haben. Den ganz besonderen Prüfungsstress aushalten, sich den Aufgaben aus dem bundesweiten Pool stellen, statt sie vom bekannten Lehrer gestellt zu bekommen – das gehört nun mal zum Abitur dazu. In manchen Fällen verschlechtern die Prüfungsnoten, die in normalen Zeiten ein Drittel der Note ausmachen, den Schnitt. Die Gefahr, durchzufallen, wäre jetzt geringer.



Umgekehrt wird es sich für die aktuellen Abiturienten seltsam anfühlen: Ihnen fehlen schon Abistreich, Mottowochen und der letzte gemeinsame Schultag – und nun werden sie womöglich ihr Leben lang für ihr Billigabitur belächelt werden. Viele haben sich schon vorbereitet und sogar einzelne Prüfungen abgelegt. Wer weiß, ob Psychologen sich in Zukunft damit beschäftigen, dass diese Menschen eine wichtige Phase ihres Lebens nicht ordentlich abgeschlossen haben?



Wie die baden-württembergische Kultusministerin Susanne Eisenmann beschworen vor kurzem viele Verantwortliche noch "faire Bedingungen für die Abschlussprüfungen". Das ist löblich, aber fair geht längst nicht mehr. Aus drei Gründen.

Erstens: Unterricht aus der Ferne ist nicht fair. Zwar legen sich die meisten Schulen ins Zeug und tun ihr Möglichstes für ihre Schülerinnen und Schüler. Aber dieses Möglichste lässt sich kaum vergleichen: Manche Lehrerinnen bieten passende interaktive Aufgaben, Onlinekonferenzen und individuelle Beratungen im Chat oder am Telefon an. Andere verschicken nur Unmengen langer Dokumente und dazugehörige Lösungsbögen. Die einen bekommen auf sie persönlich zugeschnittene Unterstützung, die anderen müssen alleine klarkommen.

Ein Computer für alle Geschwister

Zweitens verschärft sich die gesellschaftliche Ungleichheit: Abiturientinnen und Abiturienten, die ein eigenes Zimmer, einen Laptop und einen Drucker zur Verfügung haben, behalten eher Ruhe und Übersicht. Wer sich jedoch einen langsamen Computer mit mehreren Geschwistern teilen oder gar 20 Seiten Text auf dem Smartphone lesen muss – der verliert Zeit und Geduld. Vor allem für benachteiligte Jugendliche kann die Schule in Zeiten des Coronavirus noch mal ungerechter werden, als sie ohnehin schon ist. Sie müssen sich wahrscheinlich auch am ehesten sorgen, ob die Familie über die Runden kommt.



Und drittens der Föderalismus: In Hessen werden derzeit bereits Prüfungen abgehalten, in Hamburg geht man davon aus, dass die Abiturienten in großen Räumen mit viel Abstand pünktlich vor ihren Klausuren sitzen werden. Etliche Länder haben eine Verschiebung aber schon beschlossen – wenn sie ehrlich sind, auf unbestimmte Zeit. Denn wer kann schon voraussagen, wann es wieder vertretbar sein wird, alle aufzufordern, sich in Busse und Bahnen zu setzen und in die Schule zu kommen? Diese Schülerinnen und Schüler können über einen viel längeren Zeitraum lernen als die, die nach dem regulären Zeitplan ihr Abi schreiben. Mal abgesehen davon, dass die Gefahr der Ansteckung auch ungerecht verteilt ist. Oder dass je nach Temperament, Angstlevel und Ehrgeiz ein Teil der Schüler in Lethargie verfallen wird, wenn kein verbindlicher Termin in Sicht ist. Alle sollten sich auf den Schritt von Schleswig-Holstein einigen.



Die Abiturnote ist in Deutschland sowieso nicht vergleichbar, zwischen Bundesland und Bundesland nicht, zwischen den Jahrgängen nicht, nicht einmal zwischen Schule und Schule. Das Abi 2020 wird wohl als ein besonders trauriges in die Geschichte eingehen. Aber als minderwertig sollte es deshalb trotzdem nicht gelten. Da ein Zentralabitur in großer Ferne liegt, ist es wohl einfach notwendig, gelassener mit den Noten umzugehen. Die Schüler haben ihre Leistungen schließlich über einen langen Zeitraum bewiesen. Unis gehen dazu über, Praktika anzurechnen, Aufnahmegespräche zu führen – und Wiederholungskurse anzubieten. Sie verlassen sich sowieso nicht mehr allein auf die Abinote.