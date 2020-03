Heinz Bude lehrt seit 2000 als Professor für Makrosoziologie an der Universität Kassel. Über seine Schwerpunkte Generations-, Exklusions- und Unternehmerforschung hinaus ist er einer der profiliertesten und dieser Tage gefragtesten Soziologen Deutschlands. Das Gespräch mit ZEIT ONLINE führt er via WhatsApp aus seiner Wohnung in Berlin-Pankow.





ZEIT ONLINE: Herr Bude, wie geht es Ihnen?

Heinz Bude: Naja, ich gehöre zur Risikogruppe. Und wenn ich auf die Straße schaue, sieht es so aus, als hätten viele Leute noch nicht so richtig kapiert, worum es geht.

ZEIT ONLINE: Was meinen Sie?

Bude: Den 20- bis 40-jährigen wird nicht viel passieren und nicht wenige von denen scheinen beschlossen zu haben, sich in einer ostentativen Sorglosigkeit zu sonnen. Auch Kinder sind für ältere Leute ein Problem, denn natürlich können sie keine Distanz halten. Man muss darauf achten, dass sie nicht in größeren Gruppen spielen. Aber ich fürchte, viele Eltern – selbst wenn sie informiert sind – nehmen das nicht richtig ernst. Das ist schon sehr merkwürdig. Man kann nicht jederzeit und unter allen Bedingungen auf seinem Ding bestehen.

ZEIT ONLINE: Was ist abseits davon für Sie das Auffälligste, das in diesen Tagen zu beobachten ist?



Bude: Es verschiebt sich gerade vieles. Der Begriff der Solidarität zum Beispiel, nach dem jetzt wieder alle fragen – er war lange Zeit etwas für jene, die durch Unterdrückungs- und Ausgrenzungserfahrungen zusammengehalten werden. Das ist sozusagen die marxistische Idee der Solidarität. Sie wird in diesen Tagen modernisiert: Alle gemeinsam empfinden, wie verwundbar sie sind. Diese kollektive Empfindung beschränkt sich eben nicht auf spezifische Gruppen. Daraus ergibt sich zumindest ein Gefühl wechselseitiger Sorge und Verantwortung. Das ist etwas, was uns längerfristig befassen wird.

ZEIT ONLINE: Was noch?

Bude: Das Pathos der Zivilgesellschaft – dass sich die Dinge am besten in Selbstorganisation regeln – hat einen ziemlichen Knacks bekommen. Zwar hat das Corona-Virus erstaunliche Praktiken des Füreinandersorgens und des Aufeinanderachtens freigelegt. Man ist vorsichtig, sorgsam, auch ein bisschen tastend. Aber gleichzeitig ist da auch der Gedanke: Es braucht, um füreinander da sein zu können, auch eine gemeinsame Stimme, und das ist die Stimme des Staates. Es wächst das Bedürfnis nach einem Staat, der nicht diktatorisch oder paternalistisch auftritt, sondern den Geist dieser Solidarität bekräftigt. Das ist ein ganz wichtiger Impuls für die Zukunft.

ZEIT ONLINE: Warum glauben Sie, dass all das auch nach der Corona-Krise anhalten wird?

Bude: Weil dieses Virus im Grunde ein zufälliger Schlussstrich unter eine Entwicklung ist, die seit sechs bis acht Jahren in allen westlichen Gesellschaften zu beobachten ist. Wir erleben überall einen Wandel der politischen Sprache von einer Freiheits- zu einer Schutzmetaphorik. Protection ist das Schlagwort der Gegenwart, schon länger. Eine Botschaft des Virus ist, dass wir ganz ernsthaft drüber nachdenken müssen, wie wir das Verhältnis von Freiheit und Schutz richtig tarieren.

"Europa hatte sich vorher schon erledigt"

ZEIT ONLINE: Auch in Europa? Die Bundesregierung hat bei den Lübecker Dräger-Werken 10.000 Beatmungsgeräte bestellt, um Deutschlands Gesundheitssystem vor einem Kollaps wie in Italien zu bewahren. Aber für Italien, wo unter anderem Beatmungsmasken fehlen, beschränkt sich unser Mitgefühl auf das Retweeten rührender Clips. Entpuppt sich der europäische Gedanke gerade als Schimäre?

Bude: Die Sache mit Europa hatte sich vorher schon erledigt. Es gibt nicht mehr dieses Europa, das sich im Sinne einer Erweiterung und Vertiefung solidarisch über Probleme verständigt, die uns alle betreffen. Das kann man betrauern, aber darin steckt auch ein Neuanfang. Die Solidaritätsbrücken zwischen den europäischen Nationen werden mehr über gemeinsame Probleme als über gemeinsame Werte gebaut werden.



ZEIT ONLINE: Wie soll das gehen, wenn wir uns um Geld und Beatmungsgeräte streiten?

Bude: Solidarität setzt immer ein belastbares "Wir" voraus. Wir Europäer sind im Augenblick dabei, neue belastbare Wirkontexte aufzubauen. Das Europa der Behörden, das Europa der Nationen und das Europa der Bürger werden sich neu und anders zusammensetzen.