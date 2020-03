Was ist, wenn viele Schulen wegen Corona kurz vor dem Abitur oder währenddessen schließen müssen? In den kommenden Wochen beginnen die Prüfungen. Innerhalb der einzelnen Bundesländer laufen sie zentral ab. In einigen Fächern finden die schriftlichen Arbeiten sogar bundesweit am selben Termin statt: Am 30. April schreiben alle Abiturientinnen und Abiturienten Deutsch-Klausuren, am 5. Mai Mathe.

Für viele Abiturienten ist die Vorstellung schrecklich, ihre Prüfungen könnten sich um ein paar Wochen verschieben. "Jetzt haben wir uns darauf eingestellt, dass die nächsten Wochen stressig werden, dann soll es aber auch vorbei sein", sagt Konrad, ein 19-jähriger Stadtteilschüler aus Hamburg. Viele haben schon Pläne für die Zeit nach dem Abi: Der Abschlussball ist organisiert und teuer bezahlt, ein Job, eine Reise, dann ein soziales Jahr oder ein ökologisches. Was ist mit denen, die sich gleich um einen Studienplatz bewerben wollen und ihre Note brauchen, wenn die Prüfungen erst am Anfang des nächsten Schuljahres stattfinden können? Die Sommerferien beginnen in Hamburg schon Ende Juni. Allzu lang schieben kann man also nicht.

Keine Mottowoche, kein letzter Schultag

Die Zahl der Infizierten ist in Hamburg noch relativ gering. Allerdings sind derzeit Ferien, viele sind im Skiurlaub. Was passiert kommende Woche, wenn alle in die Schule zurückkehren? Dann haben die Abiturienten offiziell nur noch drei Wochen Unterricht. Würde ausgerechnet in dieser Phase mit den Mottowochen, den Abi-Streichen, den letzten Präsentationen und Vorbereitungen die Schule schließen, dann wäre das mehr als nur lästig. Ella, die ebenfalls in Hamburg Abi macht, sagt: "Dann haben wir nie einen letzten Schultag gehabt, keinen Abschied." Und ach ja, einer ihrer Lehrer ist in Italien zum Skifahren: Wird er ausgerechnet die letzten Unterrichtsstunden per Mail aus der Quarantäne schicken müssen?

In Nordrhein-Westfalen ist die Sorge schon viel realer, viele Schulen waren oder sind bereits geschlossen. Sanae macht in Dortmund Abitur, sie sagt, ihr gehe es wie Konrad: "Ich möchte es lieber bald hinter mir haben." Es gebe auch Leute, die schon eine Ausbildungsstelle hätten. Sie hätten Angst, bis dahin keinen Abschluss vorweisen zu können. Sanae selbst hat sich für einen dualen Studiengang beworben: "Der fängt zwar erst im Oktober an, aber ich brauche vorher mein Zeugnis." Die Stimmung sei jedoch geteilt. Viele fänden die Aussicht, mehr Zeit zum Lernen zu haben, gut und würden sich über eine Corona-Quarantäne freuen.

Weiter zur Schule zu kommen, macht Sanae keine Angst. "Wir haben nicht die Befürchtung, dass uns das Virus sehr beeinträchtigen wird." Auch die Lehrerinnen und Lehrer seien relativ entspannt. "Sie haben uns versprochen, dass sie Videos drehen, die wir über unser Schulportal anschauen können. Dann kann der Unterricht weiterlaufen, selbst wenn wir alle zu Hause bleiben müssen." Das sei beruhigend, ein bisschen Unterstützung sei schon noch nötig, weil manche Themen, die im Abitur drankommen, schon so lange her seien.



Schlangestehen vor dem Waschbecken

Anstrengend kann die Situation für die Lehrerinnen und Lehrer werden, wenn die Abiturprüfungen verschoben werden müssten. In Nordrhein-Westfalen hat das Bildungsministerium einen Notfallplan erarbeitet, der in dieser Woche an den Schulen im Land verteilt werden soll. Schüler und Schülerinnen, die von einer Quarantäne betroffen sind, sollen an einem zentralen Nachschreibetermin ihre Prüfungen ablegen. Die Lehrkräfte müssen ihnen Unterrichtsmaterial digital oder per Post zuschicken, damit es fair zugeht. Aber was ist, wenn am Nachschreibetermin die Schule zu ist? Und beim nächsten Mal wieder?

Mansur Seddiqzai ist einer der Lehrer von Sanae in Dortmund. Er sagt, die Situation sei gerade ein bisschen irreal, viele Schüler hätten Angst. Im Klassenzimmer bilden sich lange Schlangen vor dem Waschbecken, weil vor allem die jüngeren Schüler das ordentliche Händewaschen tatsächlich sehr ernst nähmen. Aber sie schüttelten einander immer noch die Hand und kämen, wie er selbst auch, mit Schnupfen und Husten zur Schule. Die meisten seien noch gelassen. Seddiqzai hat nicht den Eindruck, dass Eltern ihre Kinder aus Angst vor der Infektion vorsorglich krankmeldeten.