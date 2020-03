Wegen der Coronavirus-Krise schließen Bayern, Bremen, Berlin, Niedersachsen und Schleswig-Holstein von Montag an alle Schulen. Die Schließungen von Kindergärten, Schulen und Kitas dauern bis zum Beginn der Osterferien am 6. April an – und damit faktisch bis zum 20. April. Außerdem wurde in Bayern der Besuch von Alten- und Pflegeheimen weitgehend untersagt. Schulen und Kitas stellen auch in Berlin von nächster Woche an ihren Betrieb ein, jedoch stufenweise. Die Schließung in der Hauptstadt soll am Montag mit den Oberstufenzentren beginnen.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte bereits am Donnerstag gesagt, dass landesweite Schulschließungen in Bayern notwendig werden könnten, um Situationen wie in Italien zu verhindern. Im Freistaat wurden mit Stand von Donnerstag mindestens 500 Menschen positiv auf Sars-CoV-2 getestet. In Italien sind die Schulen schon länger landesweit geschlossen, auch in Frankreich wurde dies am Donnerstag angeordnet.



In Deutschland hatte das Saarland als erstes Bundesland angekündigt, landesweit Schulen und Kindertagesstätten bis zum Ende der Osterferien zu schließen. Dies geschehe aufgrund der Situation des Saarlandes als Grenzland, teilte die Staatskanzlei in der Nacht zu Freitag mit. Eine Notbetreuung für Familien werde sichergestellt.

Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen könnten nachziehen

Am Freitag wird auch Baden-Württemberg über landesweite Schulschließungen entscheiden. Nordrhein-Westfalens Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) rechnet ebenfalls am Freitag mit einer Entscheidung über Schulschließungen. Auch über Kitas in Nordrhein-Westfalen solle in diesem Zusammenhang entschieden werden, sagte Gebauer am Morgen bei WDR 5.

Angesichts der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus appellierte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zuletzt an die Menschen in Deutschland, ihre sozialen Kontakte so weit wie möglich einzuschränken. Es solle, "wo immer es möglich ist, auf Sozialkontakte verzichtet werden", sagte sie am Donnerstagabend.