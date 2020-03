Ungarn droht im Streit um Änderungen am Hochschulgesetz des Landes eine Niederlage vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH). Die EuGH-Generalanwältin Juliane Kokott kommt im einem von ihr vorgelegten Gutachten zum dem Schluss, dass das Gesetz EU-Recht verletzt.

Das Gesetz schreibt vor: Wenn eine Universität aus dem Ausland in Ungarn tätig sein und Studienabschlüsse vergeben will, muss sie auch an ihrem ausländischen Stammsitz Lehrtätigkeit anbieten. Zudem muss Ungarn einen Vertrag mit dem Land des Stammsitzes schließen.



Beobachter werten die Regelungen vor allem als einen Versuch der Regierung von Ministerpräsident Viktor Orbán, die liberale Eliteuniversität Central European University aus dem Land zu vertreiben. 1991 war die Hochschule vom US-Milliardär George Soros gegründet worden und war durch das Gesetz gezwungen, von Budapest nach Wien umzuziehen. Vordergründig hatte Orbán der Universität in der Vergangenheit vorgeworfen, bei der Vergabe von Diplomen gegen Richtlinien verstoßen zu haben. Die CEU wies die Vorwürfe zurück.

2018 dann erhob die EU eine Vertragsverletzungsklage gegen Ungarn. Die Generalanwältin Kokott vertritt nun die Ansicht, dass Ungarn ausländische und inländische Hochschulen gleich behandeln muss. Sie verwies darauf, dass allein Ungarn das Zustandekommen eines völkerrechtlichen Vertrags in der Hand habe. Damit laufe dieses Erfordernis letztlich auf einen Genehmigungsvorbehalt hinaus. Zudem werde die Freiheit der Wissenschaft unverhältnismäßig eingeschränkt.

Der EuGH ist für seine zu erwartende Entscheidung nicht an das Gutachten gebunden, richtet sich aber in vielen Fällen danach. Das Urteil wird in einigen Wochen erwartet.