Mansur Seddiqzai arbeitet als Lehrer an einem Gymnasium im Ruhrgebiet. Seddiqzai, selbst Kind afghanischer Einwanderer, berichtet auf ZEIT ONLINE immer wieder über seine Erfahrungen an der Schule. Seine Schwerpunktthemen sind Migration und soziale Benachteiligung.

Vor einigen Wochen zeigten wir in unserer Aula Mirza Odabaşıs Dokumentation 93/13 – Zwanzig Jahre nach Solingen. Als Mevlüde Genç weinend vom Anschlag auf ihre Familie erzählte, war es still im Saal, man spürte das Mitgefühl der rund hundert Schüler, die meisten haben hier einen Migrationshintergrund. Obwohl sie alle erst lange nach dem Anschlag zur Welt kamen, fühlten sie sich sofort solidarisch mit den Opfern, erzählten viele später.



Damals in den Neunzigern war ich selbst ein Jugendlicher. Auch ich war geschockt, als ich vom Brandanschlag hörte. Aber schon auf dem Bolzplatz sprach ich mit meinen Freunden nicht mehr über die Familie Genç. Die Trauer war eine rein türkische Angelegenheit. Nicht einmal uns Kinder mit afghanischen oder palästinensischen Wurzeln schien das etwas anzugehen. In der Schule war die rechte Gewalt kein Thema. Das passte zur Reaktion der deutschen Staatsspitze, denn auch Helmut Kohl weigerte sich nach Solingen zu fahren, um an der Trauerfeier teilzunehmen.

Heute hat sich vieles geändert. Politiker zeigen uneingeschränkte Solidarität mit den Opfern von Hanau. Sie sprechen offen von Rassismus und Rechtsextremismus. Und die Schülerinnen und Schüler, die ich unterrichte, haben klarere Erwartungen an Autoritätspersonen, auch wenn die sehr unterschiedlich sein können. Auch die Gefühle sind verschieden. Manche haben Angst und fühlen sich zu wenig beschützt, andere wehren ab, wollen sich auf ihr Vorabi konzentrieren und sagen: Das kann doch überall passieren.

Die Shisha-Bar wie ein Wohnzimmer

Maslum*, ein sportlicher Schüler aus der Oberstufe, versucht rational mit dem Anschlag umzugehen. Er erzählt, dass er sich jede Woche mit seinen Freunden in einer Shisha-Bar trifft. Dort fühle er sich wie in seinem Wohnzimmer, spreche mit Freunden, lerne für die Schule. Es ist keine "Club-Bar", wo laute Musik läuft, eher eine wie in Hanau, wo Jugendliche in Ruhe abhängen können.



Maslum weiß, dass die Wahrscheinlichkeit niedrig ist, selbst Opfer eines Anschlags zu werden, trotzdem ist ihm mulmig zumute. In Dortmund-Dorstfeld gibt es schließlich eine aktive Neonaziszene. Man wisse nie, ob da nicht jemand sei, der auf dumme Ideen kommt, sagt er. Deswegen zogen er und seine Freunde sich am Tag nach dem Anschlag in Hanau an einen anderen Ort zurück – in die Moschee. Ein Bekannter schloss ihnen einen Raum auf. Inzwischen geht er wieder in die Shisha-Bar, er will sich von dem Attentäter nicht diktieren lassen, was er fühlen soll.



Er sagt aber auch: "In so einer Bar hätte jeder sitzen können, auch ein Johannes oder ein Peter. Meine deutschen Kollegen findet man dort genauso oft wie mich." Die Shisha-Bar sei offen für alle Jugendlichen, die zu dieser Jugendkultur gehören wollen. Deshalb finde er es falsch, wenn in der Öffentlichkeit nun Menschen ohne Migrationshintergrund die Betroffenheit abgesprochen werde. Etwa wenn Muslime verlangen, dass deutlich gesagt werde, dass es ein Anschlag "auf uns" war und "nicht auf euch".

Samira* erfuhr vom Anschlag in Hanau über die sozialen Medien, so wie die meisten meiner Schüler. Auch sie besucht die Oberstufe. Sie ist eine ernsthafte Schülerin und politisch interessiert. Als sie die Nachricht las, dachte sie zuerst, dass es sich um Clankämpfe handeln würde. Davon habe sie häufiger in den Medien gelesen, sagt sie. "Jetzt tut mir das leid, ich merke, wie sehr ich selbst von Vorurteilen beeinflusst werde".

Maslum sagt, vielleicht habe der Täter sich gerade deshalb eine Shisha-Bar ausgesucht. Weil Shisha-Bars immer wieder im Zusammenhang mit kriminellen Clans erwähnt werden. Und zwar nicht nur von der AfD. Seine Shisha-Bar wurde zum Beispiel allein im letzten Jahr vier Mal von der Polizei gestürmt, obwohl sie schon beim ersten Mal nichts gefunden hatte. Selbst nachdem der Betreiber gewechselt hatte, stand die Polizei bald wieder vor der Tür. "Die Leute denken, hier sitzen nur Kriminelle, aber ich sitze auch hier und lerne für mein Abitur", sagt Maslum. Das Gift in der Gesellschaft, von dem Angela Merkel nach Hanau sprach, habe auch die CDU versprüht. Maslum fände es fair, wenn Merkel das auch erwähnen würde.