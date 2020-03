Der Erziehungswissenschaftler Ulrich Trautwein forscht zu Hausaufgaben. Er sagt, Homeschooling kann wahrscheinlich dann erfolgreich sein, wenn die Lehrer nicht nur Aufgaben verteilen, sondern ein konkretes und individuelles Feedback geben.



DIE ZEIT: Herr Trautwein, Sie haben viel zum Sinn und Unsinn von Hausaufgaben geforscht. Jetzt, wo die Schule geschlossen sind, erfolgt das Lernen nur noch zu Hause. Bringt das überhaupt etwas?

Ulrich Trautwein: Der Sinn von Hausaufgaben wurde in den vergangenen Jahren immer mal wieder angezweifelt. Dennoch wissen wir aus der Forschung, dass Lehrer, die häufig Hausaufgaben aufgeben, im Schnitt erfolgreicher sind als Lehrer, die das nicht tun. Ja, Hausaufgaben können durchaus etwas bewirken: Sie sorgen für Lernzuwachs und regen Schüler zum selbstständigen Arbeiten an.

ZEIT: Sie sagen "können"?

Trautwein: Richtig, denn wie immer beim Lernen kommt es auf die Art der Aufgaben an sowie auf diejenigen, die die Hausaufgaben stellen beziehungsweise begleiten: auf die Lehrer und in der jetzigen Situation auf die Eltern.

Ulrich Trautwein ist Professor für Erziehungswissenschaft und geschäftsführender Direktor des Hector-Instituts für Empirische Bildungsforschung an der Universität Tübingen.

ZEIT: Was können Lehrer da richtig oder falsch machen?

Trautwein: Manche Lehrer und auch Eltern meinen, dass es primär auf die Menge der Hausaufgaben und die investierte Lernzeit ankommt. Das ist ein großer Irrtum. Wie lange Schüler über ihren Aufgaben sitzen, hängt von vielen Faktoren ab, und die Menge der Hausaufgaben ist weniger wichtig als die Passung. Und es kommt in der neuen Situation darauf an, als Lehrkraft die Hausaufgaben intensiv zu begleiten.

ZEIT: Also zu kontrollieren.

Trautwein: Von Kontrolle im Sinne von Überwachung würde ich gerade nicht sprechen. Es fördert das Lernen nur wenig, wenn der Lehrer nur abhakt, dass die Aufgaben erledigt sind, und vielleicht noch richtig oder falsch daneben schreibt. Viel wichtiger ist ein möglichst konkretes und individuelles Feedback: etwa zu den Ideen des Schülers, zum eingeschlagenen Rechenweg oder zu den Möglichkeiten, an einer Aufgabe weiterzuarbeiten. Das zeigt dem Schüler, dass der Lehrer seine Arbeit ernst nimmt.



ZEIT: Individuelles Feedback kostet Zeit.

Trautwein: Natürlich, aber es ist gerade jetzt besonders entscheidend. Wichtig ist, dass die Lehrer den Kontakt zu ihren Schülern halten, dass sie ihnen zeigen: Ich bin bei dir, das Lernen geht weiter, wenn auch unter anderen Umständen. Sonst sollten vielleicht lieber die Ferien verlängert werden.

ZEIT: Bekannter Stoff lässt sich gut mit Arbeitsblättern wiederholen. Wie sieht es mit neuen Inhalten aus?

Trautwein: Wenn die Schulschließung nicht drei, vier Wochen anhält, sondern drei, vier Monate, werden die neuen Inhalte die große Herausforderung sein. Denn Hausaufgaben dienen im Normalbetrieb von Schule meist dem Üben und Festigen von Lernstoff. Ein neues Thema präsentiert der Lehrer dagegen in der Regel im Klassenzimmer, denn das braucht nicht nur viel Erklärung, sondern auch ein didaktisch kluges Vorgehen. Den Satz des Pythagoras in Mathe oder das Subjonctif in Französisch per Fernunterricht Schülern nahezubringen, die davon noch nie etwas gehört haben, ist anspruchsvoll.

ZEIT: Aber nicht unmöglich?

Trautwein: Nein, wir wissen aus anderen Ländern, dass Distance Learning auch über eine lange Zeit gut funktionieren kann. Nur braucht man dafür andere Formate als Bücher und Arbeitsblätter. Eine Möglichkeit sind Lernvideos. Die gibt es mittlerweile für alle Fächer und Altersstufen. Sie haben jedoch sehr unterschiedliche Qualität. Zudem ist es nicht einfach, auf der Basis eines Erklärfilms gute Hausaufgaben zu formulieren.

ZEIT: Was ist mit Chats?

Trautwein: Wer es kann, sollte sie nutzen. Es gibt auch tolle Lehr-Lern-Tools, bei denen Lehrer und Schüler gleichzeitig online an einem Text arbeiten, in Echtzeit Kommentare und Korrekturvorschläge formulieren. Als Lehrer oder Lehrerin muss man diese Technik jedoch gut beherrschen, sonst läuft man Gefahr, sich lächerlich zu machen.