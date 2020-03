Das Problem des Lehrermangels ist vorerst gelöst und das der fehlenden Erzieher auch. Seit gut einer Woche hat die Republik über 30 Millionen pädagogische Quereinsteiger dazugewonnen. In einer Nacht wurden sie in ihre neuen Jobs befördert, die sie nun ehrenamtlich ausüben. Viele unterrichten täglich, manche auch am Wochenende, den Satz des Pythagoras, den Generationswechsel der Farne, den subjonctif oder Schleife. Was eben so anfällt. Fast alle fühlten sich – zumindest am Anfang – fächerübergreifend kompetent für die Schule und Kita zu Hause, am Küchentisch, im Kinderzimmer, im Wohnzimmer.



Auch wir sind zu Erziehern geworden. Der Betreuungsschlüssel für unsere 4-jährige Tochter ist perfekt. Zwei zu eins. Luxuriöse Zustände. Dachten wir.

Im ersten Moment macht sich bei uns sogar Euphorie breit. Hatten wir nicht schon öfter abends mal überlegt, ob die Kita unser Goldstück wirklich so fördert, wie wir uns das wünschen? Wenn unsere Tochter uns beim Abendessen mitteilte, dass Oskar immer Kacka sagt, dass Ben sie geschubst hat oder dass die Jungs die Mädchen mal wieder nicht mitspielen lassen wollten. Was habt ihr heute gemacht, frage ich, wenn ich sie abhole. Nix, sagt sie.



"Fünf Wochen ohne Kita, die können wir doch nutzen, um ihr Fahrradfahren beizubringen", sage ich, als wir abends gemeinsam das schlafende Kind betrachteten. "Oder bis 100 zählen." Es nervt mich, dass ihre gleichaltrige Freundin das schon seit zwei Wochen kann.

Am ersten Tag der Schließung kaufe ich im da noch offenen Buchladen Yoga mit Kindern. Mein Mann kommt am selben Tag mit den Sagen des klassischen Altertums für Kinder erzählt nach Hause. Das Rad ist neu aufgepumpt. Die Yogamatten frisch desinfiziert. Die Schließzeit kann kommen. Heimlich bestelle ich noch zwei Blockflöten im Internet. Musikalische Früherziehung fürs Kind – so wichtig.

Auch meine Freundinnen mit Schulkindern rüsten auf. In unseren WhatsApp-Gruppen präsentieren wir uns als Tutti-Muttis. Wir zeigen stolz die Arbeitsblätter vor, die wir mit den Kindern erledigt haben. Meine Freundinnen posten die Corona-Tagebücher ihrer Kinder. Wir machen Fotos vom malenden und schreibenden Nachwuchs, davon, was die Kinder alles Tolles mit uns gebacken haben. Wir können andere Menschen nicht mehr in unsere Wohnungen einladen, deswegen bringen wir jetzt unsere Wohnungen nach draußen. Schaut mal, wie gut das bei mir klappt! Die ersten Tage in der neue Heimatlichkeit, sie geraten zu einem Wettstreit darüber, wer der bessere Pädagoge ist. Und überhaupt, gestern haben wir Brot gebacken. Schaut mal.



Am Abend des zweiten Tages haben wir einen Brief an unsere Freundinnen geschrieben, die nur vier Häuser die Straße runter wohnen und jetzt unerreichbar scheinen. Meine Tochter hat den Brief an ihre fünfjährige Freundin mit dem ersten Buchstaben ihres Namens unterschrieben. Das hat sie heute gelernt. "Ihr könnt ruhig klingeln, wenn ihr den Brief bringt", schreibt meine Freundin. "Wir spielen noch Geige."



Schon nach dem dritten Tag, den wir mit einem gesamtfamiliären Sonnengruß begrüßt haben, bekomme ich erste Zweifel, ob Social Distancing nicht auch innerhalb einer Familie seinen Zweck hat. Bis mittags gelingt es mir nicht, das Kind davon zu überzeugen, dass es sich anziehen soll. Wozu, sagt sie, wir gehen doch nirgendwohin. "Ich freu mich so, dass ich meine Kinder endlich so viel um mich habe", erzählt mir meine Freundin mit den vier Schulkindern abends am Telefon. "Ich auch", lüge ich. Dabei verschweige ich, dass ich dieses Telefonat vom Hinterhof aus führe, weil ich der Enge der Wohnung entflohen bin und mich außerstande sehe, noch einmal das Prinzessinnenpuzzle zu legen.