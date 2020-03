In immer mehr Bundesländern bleiben von Montag an die Schulen geschlossen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu stoppen. Viele Lehrende, Eltern und auch Schülerinnen und Schüler sind verunsichert, was das für sie bedeutet. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.



Haben Lehrerinnen und Schüler, deren Einrichtung geschlossen ist, jetzt Ferien? Nein. Die Schulpflicht sei nicht ausgesetzt, sagt Ilka Hoffmann, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Bildungsgewerkschaft GEW. Lehrende, deren Schulen geschlossen sind, seien angehalten, ihren Schülerinnen und Schülern die Lerninhalte auf anderem Wege zu vermitteln. Das kann bedeuten, dass sie Arbeitsblätter per E-Mail verschicken oder dass sie digitale Lernplattformen nutzen. Sie können den Schülern auch aufgeben, zu Hause bestimmte Kapitel in den Schulbüchern zu bearbeiten. Eine einheitliche Lösung gebe es allerdings nicht. "Diese Situation ist noch nie da gewesen", sagt Hoffmann, es gebe daher keinen rechtlichen Rahmen und keine konkreten Handlungsanweisungen. "Alle Beteiligten versuchen jetzt, einen pragmatischen Weg zu finden, mit der Situation umzugehen."

Was, wenn Kinder keinen Computer zur Verfügung haben? Damit die Schulen einen flächendeckenden Teleunterricht gewährleisten können, muss jedem Kind ein Endgerät zur Verfügung stehen. Doch das ist nicht immer der Fall. Streng genommen müssten die Schulen dafür sorgen, dass auch Kinder, in deren Zuhause kein Gerät vorhanden ist, zumindest vorübergehend eines bekommen. Doch dafür reichten die Mittel des Digitalpaktes nichts aus, sagt GEW-Vorständin Hoffmann. "Ich fürchte, dass die aktuelle Situation vor allem für Kinder aus sogenannten bildungsfernen Schichten problematisch ist." Eltern, denen Bildung wichtig sei, kümmerten sich darum, dass ihre Kinder irgendwie lernen könnten. Manche Kinder allerdings brauchten die direkte Interaktion mit einer Lehrkraft. Ihnen fehlten nun Motivation, Anleitung und auch Kontrolle.

Was machen Lehrerinnen und Lehrer, wenn ihre eigenen Kinder nicht mehr betreut werden können? In diesem Fall geht GEW-Vorständin Hoffmann davon aus, dass die Lehrkräfte trotzdem eine gewisse Unterrichtsbetreuung stemmen können sollten. "Bisher arbeiten Lehrerinnen und Lehrer ja auch häufig abends, wenn die Kinder schlafen." Einen Grund für eine komplette Freistellung sieht sie daher zunächst nicht.

Werden Lehrpläne oder Prüfungsinhalte angepasst, wenn einige Lernziele nicht erreicht werden können? Dazu gibt es noch keinen Beschluss der Kultusministerkonferenz. Die Ministerinnen und Minister haben sich aber darauf geeinigt, dass durch das Coronavirus keine Nachteile für Schülerinnen und Schüler entstehen dürften. Prüfungen finden statt oder werden nachgeholt. Der Hamburger Schulsenator Ties Rabe sagte dazu bei der Pressekonferenz der Kultusministerkonferenz am Donnerstag: "Egal wie ein Abschluss in einem Bundesland in diesem Schuljahr zustande kommt, haben wir uns darauf geeinigt, diese Abschlüsse gegenseitig anzuerkennen." Zulassungsfristen zu den Universitäten sollen notfalls verschoben werden. Das Gleiche gelte für den Beginn von Ausbildungen.

Werden geschlossene Schulen eine Notbetreuung für Kinder anbieten? Auf den ersten Blick erscheint es widersprüchlich, Schulen zu schließen, um Ansteckungen zu vermeiden, aber andererseits eine Notfallbetreuung für Kinder anzubieten. Doch genau das werden einige Schulen voraussichtlich tun müssen, sagte der Hamburger Senator Rabe. "Wir haben 11 Millionen Kinder unter 14 Jahren, die betreut werden müssen. Dahinter stehen etwa 15 Millionen Erziehungsberechtigte, von denen etwa 80 Prozent beschäftigt sind." Nicht jeder dieser Beschäftigten könne zu Hause bleiben, nicht jede Arbeitskraft sei verzichtbar. Man denke an Klinikpersonal oder die Müllabfuhr. "Wir müssen etwa 10 bis 20 Prozent dieser Kinder betreuen, wenn wir nicht den Zusammenbruch des öffentlichen Lebens riskieren wollen", sagte Rabe. Wie genau all das ablaufen werde, dazu seien jedoch alle Beteiligten noch "am Anfang der Überlegungen".

Was ist mit den Schulen, die geöffnet bleiben? Ihnen empfiehlt die Kultusministerkonferenz, alle Klassenfahrten ins Ausland abzusagen. Auch andere schulische Veranstaltungen, die nicht Teil des Kerngeschäfts sind, sollten abgesagt werden. Diese Empfehlung gelte laut Rabe für "mindestens die kommenden zwei bis drei Monate".