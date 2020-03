Wie verändert der Corona-Ausbruch Deutschland? Unser Reporter Henning Sußebach beschreibt das in der Serie "Aus einem anderen Land". An welche Orte er noch gelangt, mit welchen Menschen er (bei Wahrung der Empfehlungen des Robert Koch-Institutes) reden kann, liegt weniger an ihm als an den Umständen. Diese Krise ist auch für Journalisten neu, kaum jemand hat Erfahrung – jede Bürgerin und jeder Bürger ist gleichermaßen Laie wie Experte. Wenn Sie unseren Reporter auf Folgen des Corona-Ausbruchs und Geschehnisse in Ihrer Umgebung hinweisen wollen, schreiben Sie ihm: anderesland@zeit.de.



Einmal in der Woche fährt sie noch zu ihrer Schule. Draußen, in einem Wäldchen hinter der Sporthalle, steht ein Bienenstock, den sie mit ihren Schülerinnen, Schülern und einem Kollegen pflegt. Jetzt ist es Frühling, und eigentlich sollten alle erleben, wie sich das Bienenvolk aus seiner Wintertraube löst. "Es blüht ja alles", sagt Julia Halstenberg, "das Volk gerät in Bewegung." Doch niemand außer ihr sieht, was passiert. Die Bienen schwärmen aus. Die Kinder sind zu Hause.

Halstenberg ist seit 17 Jahren Lehrerin. Sie unterrichtet an einer Gesamtschule im Münsterland, wobei dieser Satz derzeit doppelt falsch ist. Sie "unterrichtet" nicht mehr im herkömmlichen Sinne. Und auch nicht mehr "an" einer Schule, sondern aus dem Homeoffice heraus, wie alle Pädagoginnen und Pädagogen in Deutschland. Und so berichtet Halstenberg in ihrem Arbeitszimmer zu Hause in Hamm, dass auch sie selbst in diesen Wochen viel lernt. Lernen muss.

Zum Beispiel habe sie in den ersten Tagen den Fehler gemacht, "den Kindern lösungsbezogene Aufgaben nach Hause zu schicken". Die üblichen Aufgaben also. Aufgaben, als wäre Schule. "Dabei ist die Beziehungsarbeit in den Familien gerade tausendmal wichtiger."

Deshalb für die Jüngeren lieber Aufträge wie dieser, im Pädagogendeutsch nicht "lösungsbezogen", sondern "situationsbezogen":

1. Sicherlich gibt es einiges, was dir persönlich an der Zeit zu Hause gut gefällt. Anderes magst du vielleicht nicht so sehr. Sammele ein paar deiner Eindrücke auf einem Plakat.

Auf der ganzen Welt hat ein soziales Experiment von gigantischem Ausmaß begonnen. Allein in Deutschland sitzen rund elf Millionen Schülerinnen und Schüler aus Grundschulen, Hauptschulen, Realschulen, Gesamtschulen, Gymnasien, Berufsschulen plötzlich zu Hause. Statt Schulpflicht gilt Schulverbot. Für viele wird sich das wie ein Weltenwechsel in einem Science-Fiction-Film anfühlen: Die Stillen müssen endlich keine Referate mehr halten. Die Selbstständigen können im Homeoffice ihre Stärken ausspielen. Die Teamarbeiter leiden an Einsamkeit. Heimlich Verliebte sehen ihren Schwarm nicht mehr. Kein Schulsport, kein Gewusel auf Pausenhöfen, kein heimliches Rauchen in einer dunklen Ecke. Nicht mal schwänzen kann man mehr.

"Mein Kind schafft es allein!"

Julia Halstenberg unterrichtet Deutsch und Geschichte, fast 1.500 Schüler besuchen normalerweise ihre Schule, ein Schnitt quer durch die Gesellschaft. Fragt man sie stellvertretend für die etwa eine Millionen Lehrerinnen und Lehrer in Deutschland, welche Folgen all das haben könnte, kurzfristig und langfristig – dann fällt in ihren Antworten immer wieder ein Wort: "Selbstwirksamkeit".

Dieser Selbstwirksamkeit werden sich elf Millionen junger Menschen bewusst, im Guten wie im Schlechten.

Halstenberg hat Schüler, die ihr Kinderleben lang von Helikoptereltern umschwirrt wurden. Mütter und Väter, die zum Teil in systemrelevanten Berufen arbeiten, deshalb kaum mehr zu Hause sind, jedoch abends die Lehrerin anrufen und erzählen: "Ich musste loslassen. Und wissen Sie was: Mein Kind schafft es allein!"

Als wäre das ein Wunder.

Kinder, die keinen Auftritt vor der Klasse brauchen, blühten auf, sagt Halstenberg. Kinder, die morgens ihren Schlaf brauchen. Kinder, die "eine starke innere Fantasiewelt" haben. "Auch Kinder, die in der Schule manchmal mächtig anecken." All sie können jetzt in ihrem eigenen Tempo lernen.

Für sie ist es ein Weltenwechsel ins Glück, bislang.

Aber es gebe eben auch Familien, sagt Halstenberg, "da sieht es anders aus. Da sind wir als Schule Puffer, Netz, Schutz".

Sie meint nicht nur so manche Jungs, von denen sie weiß, dass sie ihr Potenzial nur durch andauernde Ansprache entfalten. Denen sie ihre "Selbstwirksamkeit" alle zwei Minuten durch ein Zwinkern, ein Lächeln, Lob bestätigen muss. Müsste. Die ruft sie jetzt an. Manche erreicht sie nicht. "Die flutschen weg."

Da sind auch Scheidungskinder, "die bei ihren Großeltern leben, denen es bei den Großeltern gut geht, die aber riesige Angst haben, ausgerechnet ihre familiären Retter anzustecken".

Und da sind Mädchen und Jungen, von denen die Lehrerin weiß, dass sie vernachlässigt werden oder schon aufgegeben worden sind. Für die Zuhause kein guter Ort ist, manchmal sogar ein schrecklicher. Das ist in der Debatte um Ausgangssperren und Kontaktverbote ein wenig untergegangen: Was es mit einigen herumziehenden Pubertierenden auf sich haben könnte.