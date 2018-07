In Spanien sind in diesem Jahr erstmals mehr Flüchtlinge angekommen als in Italien. Das teilte die Internationale Organisation für Migration (IOM) mit. Spanien habe bis zum 15. Juli 18.016 Flüchtlinge registriert, die an den Küsten angekommen seien. In Italien seien es bis dahin 17.827 gewesen. Insgesamt habe sich die Zahl der Menschen, die über das Mittelmeer Europa erreichten, im Vergleich zum Vorjahreszeitraum halbiert.



Nach Angaben der IOM erreichte eine Vielzahl von Migranten Spanien insbesondere in den vergangenen sieben Wochen: Gut die Hälfte der 18.016 Flüchtlinge sei in diesem Zeitraum an Spaniens Küsten angekommen. Die meisten von ihnen kamen den Angaben zufolge aus Marokko, Guinea und Mali. Etwa 3.000 Menschen hätten seit Anfang 2018 illegal die Grenzen der spanischen Enklaven Ceuta und Melilla im Norden Marokkos überquert.

Dass immer mehr Menschen in Spanien an Land gehen, hatte der Chef der europäischen Grenzschutzbehörde Frontex, Fabrice Leggeri, bereits Anfang Juli prognostiziert. Er warnte vor dem Entstehen einer neuen Hauptroute für Migranten. Sie führe von Marokko über das westliche Mittelmeer nach Spanien, sagte Leggeri.



IOM-Sprecher Joel Millman sagte bei der Präsentation der Zahlen, dass über die neue Route nach Spanien in diesem Jahr weitaus weniger Menschen gestorben seien als über die Route von Libyen nach Italien. Seit Januar dieses Jahres starben demnach 1.443 Menschen auf dem Mittelmeer oder werden seit der Überfahrt vermisst.

Bislang war der weitaus größte Teil der Menschen, die über das Mittelmeer kamen, in Italien angekommen. Spanien rangierte hinter Griechenland nur auf dem dritten Platz. Doch sowohl in Spanien als auch in Italien gab es Regierungswechsel, verbunden mit einem Wechsel in der Migrationspolitik.

Die Zahl der ankommenden Flüchtlinge in Italien sank, nachdem die Regierung in Rom im vergangenen Juli ein Abkommen mit der libyschen Küstenwache geschlossen hatte. Zudem hat der neue italienische Innenminister Matteo Salvini von der rechtsgerichteten Lega-Partei im Juni entschieden, NGO-Schiffe und auch staatliche Schiffe mit Flüchtlingen an Bord abzuweisen. Sein Ziel ist es, dass in Italien künftig keine Migranten mehr ankommen. Gleichzeitig forderte er die EU-Partnerländer auf, einen Teil der Migranten aufzunehmen.

Spanien, das seit Anfang Juni eine neue Regierung unter dem Sozialisten Pedro Sánchez hat, öffnete in mehreren Fällen seine Häfen für in Italien abgewiesene Schiffe.