Die 14-jährige, verhinderte Weltumseglern ist von der niederländischen Karibikinsel Sint Maarten nach Holland zurückgekehrt. Sie wurde auf dem Amsterdamer Airport Schiphol von der Polizei in Gewahrsam genommen und verhört. Nach dem Versuch der Seglerin auszureißen, will das Jugendamt nun ihre zeitweilige Einweisung in ein Kinderheim anordnen.

Bei der Entscheidung darüber werden jedoch auch die Wünsche des Mädchens berücksichtigt, sagte ein Sprecher des zuständigen Familiengerichts in Utrecht. Das Gericht werde wahrscheinlich noch am selben Tag über den Eil-Antrag des Jugendamtes befinden, Laura bis auf weiteres nicht mehr bei ihrem Vater wohnen zu lassen. Auf alle Fälle werde es dazu noch vor Weihnachten eine Entscheidung geben.

Nach Angaben einer Sprecherin, die einen Teil der zerstrittenen Familie Lauras vertritt, geht es dem Mädchen nicht gut. "Sie hat in den letzten Tagen sehr viel mitgemacht", sagte Mariska Woertman, die im Namen von Laura und deren Vater Dirk Dekker auftritt. Dem Jugendamt warf Woertman Übereifer vor. "Wissen die Behörden überhaupt noch, was sie da tun? Steht das alles wirklich im Interesse Lauras?"

Auch deren Großeltern väterlicherseits erhoben Vorwürfe gegen die Behörden. Sie hätten Laura in Verzweiflung getrieben, indem sie ihr den so innig gewünschte Rekordversuch einer Allein-Umseglung der Erde als bislang jüngster Mensch Ende Oktober erneut untersagten. Laura sei mit unerfüllbaren Auflagen für eine eventuelle Genehmigung der Weltreise im kommenden Sommer "mürbe gemacht" worden. "Die Wahrheit ist, dass sie an der Jugendfürsorge zugrunde geht."

Lauras deutsche Mutter Babs Müller und deren jetziger Lebensgefährte sagten, dass die 14-Jährige dem leiblichen Vater entzogen werden müsse. Es sei unverantwortlich, dass dieser ihr Weltumseglungsprojekt fördere. "Wir machen uns große Sorgen um Laura", sagten sie den Reportern. Zugleich ließen sie den Verdacht durchblicken, dass der Vater die Flucht des Mädchens in die Karibik heimlich unterstützt habe.

Das Mädchen hatte am Donnerstag die Wohnung des Vaters unweit von Utrecht verlassen. Dieser hatte am Freitag Lauras Mutter informiert, dass sie nicht nach Hause gekommen sei.

Daraufhin gaben sie bei der Polizei eine Vermisstenanzeige auf, die eine internationale Suchaktion auslöste. Am Sonntag wurde Laura auf der Karibikinsel Sint Maarten entdeckt und festgenommen. Von dort aus musste sie am Montag in Begleitung eines Grenzschutzbeamten die Heimreise in die Niederlande antreten.

Laura war Ende Oktober vom Utrechter Familiengericht vorerst bis zum 1. Juli 2010 unter weitgehende Vormundschaft des Amtes für Kinder- und Jugendschutz gestellt worden. Das Erziehungsrecht der Eltern wurde eingeschränkt, Laura durfte aber weiter bei ihrem Vater wohnen. Als Hauptgrund gab eine Richterin an, dass ein so schwieriger Solo-Segeltörn derzeit noch "Lauras Gesundheit und ihre geistige Entwicklung gefährden" könne.

Sollte Laura trotz aller Bedenken des Jugendamtes im kommenden Sommer mit ihrer Jacht "Guppy" in See stechen dürfen, hätte sie immer noch Chancen auf einen Rekord. Als bislang jüngste Solo-Weltumseglerin ist seit rund zwei Monaten die 16-jährige Australierin Jessica Watson mit ihrer Jacht "Ella's Pink Lady" unterwegs. Die Amerikanerin Abby Sunderland steht in den Startlöchern, aber auch sie ist zwei Jahre älter als Laura Dekker.