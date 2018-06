Inhalt Seite 1 — US-Militär setzt Rettungsflüge für Verletzte aus Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Unstimmigkeiten finanzieller Art bringen die Hilfe der USA für die Opfer des Erdbebens in Haiti ins Stocken: Das Militär hat die Flüge ausgesetzt, mit denen Verletzte aus der Karibik zur weiteren Behandlung in die USA gebracht werden. Der Bundesstaat Florida nehme die Patienten nicht mehr auf, auch Georgia verweigere sich offenbar, sagte ein Sprecher der US-Einsatztruppen in Haiti. Daher seien die Flüge bereits seit Mittwoch unterbrochen.

Hintergrund ist Medienberichten zufolge ein Streit um die Frage, wer die medizinische Versorgung bezahlt. Demnach hat der Gouverneur von Florida, Charlie Crist, die Regierung in Washington wegen finanzieller Hilfe angefragt. In einem Interview des US-Senders CNN bestritt Crist jedoch, darum gebeten zu haben, die Flüge einzustellen. Er warte aber immer noch auf eine Antwort von US-Gesundheitsministerin Kathleen Sebelius, inwiefern ein Ausgleich möglich sei.

Die New York Times schreibt, die Armee habe in den vergangenen zweieinhalb Wochen allein nach Florida mehr als 500 Verletzte aus Haiti ausgeflogen. Der Zeitung zufolge könnten sich die Kosten auf mehrere Millionen Dollar belaufen. Ein Sprecher des militärischen Transportkommandos sagte dem Blatt, die Stellen, zu denen man die Verletzten bringe, seien "nicht länger bereit, diese Patienten anzunehmen, ohne dass zuvor eine von der Regierung ausgearbeitete Vereinbarung darüber getroffen wurde, wer für die Behandlung aufkommt".

Krankenhaus-Vertreter aus Florida wiesen dies zurück. Sein Krankenhaus sei auch "weiter bereit, Menschen aufzunehmen, auch wenn wir noch nicht wissen, wer das bezahlen wird", sagte der Direktor der Universitätsklinik Miami, William O'Neill, dem Miami Herald.

Unterdessen nahmen die haitianischen Behörden zehn US-Bürger an der Grenze zur Dominikanischen Republik fest. Sie wollten das Land mit 33 haitianischen Kindern zwischen zwei Monaten und zwölf Jahren verlassen, ohne dafür eine Genehmigung zu besitzen, wie die haitianische Regierung in der Hauptstadt Port-au-Prince mitteilte. "Das ist vollkommen illegal", sagte Haitis Sozialminister Yves Cristallin. "Kein Kind verlässt Haiti ohne rechtmäßige Erlaubnis und diese Leute hatten keine."