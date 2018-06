Wer künftig einen Flug innerhalb Europas bucht, muss damit rechnen, dass seine Fluggesellschaft auch auf europäischen Strecken private Daten an die Behörden gibt. Doch in Brüssel bahnt sich ein Streit über die Pläne der EU-Innenminister an, mehr Fluggastdaten zur Rasterfahndung zu sammeln. "Es wird sehr schwierig für den Rat, mit diesem Vorschlag eine Mehrheit im Parlament zu kriegen", sagte der stellvertretende Fraktionschef der Christdemokraten im Europäischen Parlament, Manfred Weber, der Financial Times Deutschland. Die Innenminister sollten sich lieber darauf konzentrieren, ihre Behörden besser untereinander zu vernetzen, sagte er.

Auch der Innen- und Justizexperte der Grünen-Fraktion im Europaparlament, Jan Philipp Albrecht, sprach sich gegen den neuen Vorstoß aus. EU-Innenkommissar Jacques Barrot und der Rat versuchten offenbar, Fakten zu schaffen, sagte er der FTD. "Aber wenn sie das machen wollen, brauchen sie heute die Zustimmung des Parlaments." Diese sei zurzeit unwahrscheinlich.

Seit Anfang Dezember der Vertrag von Lissabon in Kraft getreten ist, haben die EU-Abgeordneten volle Mitsprache bei Justizfragen und Innerer Sicherheit und können sämtliche Gesetzvorhaben des Rats blockieren. Das Europaparlament hat sich in den vergangenen Monaten wiederholt für eine Stärkung der Bürgerrechte stark gemacht.

Bei einem Treffen am Donnerstag mit den EU-Innenministern in Toledo forderte eine Reihe von EU-Staaten, die Pläne zur Rasterfahndung mit privaten Passagierdaten schnell voranzutreiben, wie Barrot mitteilte. Dazu zählen zum Beispiel die Telefon- und Kreditkartennummer, die der Kunde bei der Buchung angibt.

US-Behörden wie das FBI können zur Terrorabwehr bereits jetzt auf 19 private Daten von europäischen Flugreisenden zugreifen, darunter Namen, Adresse und Kontodaten. Das ermöglicht ein Abkommen mit der EU von 2007.