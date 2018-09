Beim Abrutschen des Flugzeugs von der Startbahn kamen die 165 Passagiere und sechs Besatzungsmitglieder der Boeing 737-800 unversehrt davon. Der Pilot hatte zuvor das Startmanöver wegen unterschiedlicher Geschwindigkeitsanzeigen im Cockpit abgebrochen.

Die Maschine der Fluggesellschaft Air Berlin war vermutlich aufgrund der glatten Piste über dem Ende des Ausrollwegs zum Stehen gekommen, vornüber gekippt und mit der Nase in einer Wiese stecken geblieben. Die Fluggäste mussten das Flugzeug über Treppen verlassen. Sie seien psychologisch betreut worden.

Die Fluggesellschaft Air Berlin sieht als Ursache für den Unfall keine Fehler bei ihrem Piloten. “Unser Pilot hat korrekt gehandelt“, sagte Sprecherin Diane Daedelow. Er habe den Start abbrechen müssen. Anscheinend sei einer der Tempomesser der Boeing 737-800 nicht in Ordnung gewesen.“ Zudem prüft Air Berlin, ob Versäumnisse des Flughafenbetreibers vorliegen. “Es stellt sich die Frage, ob der Ausrollweg vollständig enteist wurde“, sagte Daedelow weiter.

Nach dem Unfall stellte der Flughafen den Betrieb ein. Flieger konnten weder landen noch starten. Nach Angaben eines Sprechers sollten die 165 Passagiere am Nachmittag vom Flughafen Paderborn-Lippstadt ihre Reise nach Gran Canaria fortsetzen. Wie viele Flüge des Dortmunder Flughafens von Paderborn übernommen werden, sei "schwer abzusehen". In Paderborn gab es keine Flugausfälle. "Alle Flüge kommen pünktlich. Unsere Bahn ist frei", sagte ein Sprecher.

Auch auf dem Frankfurter und dem Düsseldorfer Flughafen kam es zu mehrstündigen Verspätungen. “Die Bahnen sind frei, aber die Enteisung dauert“, sagte ein Sprecher in Düsseldorf. In Frankfurt machten starke Schneefälle dem Flughafenpersonal zu schaffen. Am Morgen konnten 32 Maschinen nicht starten, berichtete Fraport-Sprecher Uwe Witzel. Zweimal seien für kurze Zeit keine Landungen möglichen gewesen. Die Flüge seien nach Stuttgart, München, Köln, Nürnberg und Leipzig umgeleitet worden. Am Vormittag standen dann alle Start- und Landebahnen wieder zur Verfügung.

Dauerfrost und Schnee behinderten in ganz Deutschland den Nah- und Fernverkehr. Vereiste Oberleitungen in Nord- und Westdeutschland, eine Weichenstörung am Berliner Hauptbahnhof und technische Störungen an Stellwerken in Berlin führten zu Verspätungen und Zugausfällen. Tausende Bahnreisende standen lange an Bahnhöfen in der Kälte oder mussten ihre Reisepläne ändern. Mehrere Züge verspäteten sich von Berlin in Richtung Köln, Hamburg und Frankfurt/Main. Grund war eine etwa einstündige technische Störung an einem Stellwerk am Ostbahnhof. Reisende berichteten von Verspätungen bis zu 45 Minuten.

Das winterliche Wetter führte zu zahlreichen Unfällen auf den Straßen. Nahe Deggendorf (Bayern) verlor in der Nacht zum Sonntag eine 27 Jahre alte Frau auf schneeglatter Straße die Kontrolle über ihren Wagen, kam ins Schleudern und prallte gegen ein entgegenkommendes Auto. Sie war sofort tot. In der hessischen Gemeinde Eschenburg kam am Samstagabend eine 21 Jahre alte Frau bei einem Unfall auf schneeglatter Fahrbahn ums Leben.

In ganz Deutschland wird es in der kommenden Woche bei strengem Nachtfrost sehr kalt bleiben. “Die Modelle rechnen mittelfristig mit keiner wesentlichen Änderung der Wetterlage“, sagte Christian Herold vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach.