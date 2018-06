Die Zahl der Todesopfer nach dem verheerenden Erdbeben in Chile ist offiziellen Angaben zufolge auf 708 gestiegen. Das teilte Staatspräsidentin Michelle Bachelet am Sonntag in der Hauptstadt Santiago de Chile mit. Es wird befürchtet, dass sich die Zahl der Opfer in den nächsten Tagen noch erhöhen wird. Rund zwei Millionen Häuser und Wohnungen sollen zerstört worden sein. Über deutsche Opfer ist bislang nichts bekannt.

Bachelet versuchte, ihren geplagten Landsleuten Mut zu machen: "Wie bei früheren Katastrophen werden wir auch diese Probe bestehen", sagte sie in einer Fernsehansprache. Es wird wohl noch Tage dauern, ehe das ganze Ausmaß der Schäden bekannt ist. Der gewählte Präsident Sebastián Piñera, der sein Amt am 11. März übernimmt, kündigte einen nationalen Plan "Wiederaufbau Chile" an.

1/7 Eine Rauchsäule steht über einem brennenden Haus in einem Außenbezirk von Santiago de Chile © Martin Bernetti/AFP/Getty Images 2/7 Ein Mann in Valparaiso zeigt auf die Reste seines eingestürzten Hauses © Martin Bernetti/AFP/Getty Images 3/7 In Vina del Mar steht nur noch eine Wand dessen, was einst ein Hotel war © Martin Bernetti/AFP/Getty Images 4/7 Die Touristen, die darin wohnten, sind auf die Straße geflüchtet © Martin Bernetti/AFP/Getty Images 5/7 Eine zusammengebrochene Fußgängerbrücke, die einst einen Highway in Santiago überspannte © Martin Bernetti/AFP/Getty Images 6/7 Trümmerteile von einer Kirche in Santiago © Martin Bernetti/AFP/Getty Images 7/7 Zerstörte Apotheke in Vina del Mar © Martin Bernetti/AFP/Getty Images

Die starken Erdstöße erreichten die Stärke 8,8 und gehörten damit zu den stärksten je gemessenen Beben. Für nahezu die gesamte Pazifik-Region wurde zunächst Tsunami-Alarm gegeben. In Hawaii, Japan und Russland blieben die befürchteten Riesenwellen zwar aus. Doch an der chilenischen Küste verstärkten die Wassermassen das Elend noch.

"Das Wasser hat alles, aber auch alles fortgerissen", sagte ein Überlebender aus dem kleinen Küstenort Boyecura. "Es bebte und dann kam das Meer in unser Haus, es reichte uns bis zum Hals", sagte eine Einwohnerin von Iloca im Süden des Landes. In der Stadt Talcahuano wurden selbst größere Schiffe bis ins Stadtzentrum geschwemmt, im Hafen lagen riesige Seecontainer wie Streichhölzer durcheinander.

Die Marine räumte inzwischen ein, dass ihr ein schwerer Fehler unterlaufen sei, weil sie zunächst eine Flutwelle ausgeschlossen hatte. Die meisten Menschen in den Küstenorten hatten sich dennoch rechtzeitig in Sicherheit gebracht. Auf der chilenischen Insel Robinson Crusoe, rund 670 Kilometer westlich von Südamerika, wurden fast alle Gebäude zerstört. Dort starben mindestens fünf Menschen in den Wassermassen, elf wurden noch vermisst.

In der besonders betroffenen Stadt Concepción lieferten sich die Rettungsmannschaften am Sonntag einen Wettlauf mit der Zeit. Dort war bei dem Beben ein Wohnhaus mit 14 Stockwerken in zwei Teile zerbrochen. Wie die Zeitung La Tercera berichtete, wurden bis zum späten Abend etwa 30 Menschen lebend aus den Trümmern befreit, 60 Menschen seien noch in dem Komplex gefangen, der jederzeit einstürzen könnte. Das Epizentrum des Bebens lag nach Angaben der US-Erdbebenwarte etwa 92 Kilometer nordwestlich von Concepción.

Santiago nach dem Beben. Anderswo sind die Zerstörungen größer, viele suchen im Netz nach Informationen über Freunde und Verwandte © Martin Bernetti/AFP/Getty Images

Die Sicherheitskräfte traften erst spät ein und waren mit der Lage zunächst völlig überfordert. In Concepción plünderten hunderte Menschen einen Supermarkt. "Wir haben keine Milch, nichts für die Kinder", sagte eine weinende Frau. "Die Situation war von Anfang an völlig chaotisch. Wir tun, was wir können", sagte der Polizist Jorge Córdova. Wie La Tercera berichtet, wurden die wichtigsten Eigentümer von Supermarktketten in den chilenischen Präsidentenpalast gebeten, um die Lage zu erörtern. Ihren Angaben zufolge sei die Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln garantiert.

Interaktive Karte Interaktive Karte: Erdbeben-Daten in Echtzeit Auf dieser Google Maps-Karte mit Daten des United States Geological Survey (USGS) finden Sie Erdbeben-Informationen der letzten sieben Tage als farbige Symbole. Neue Erdbeben werden in Echtzeit hinzugefügt. Schwere und Aktualität der Erdbeben werden durch unterschiedliche Farbwerte signalisiert. Hinweis: Durch die große Menge an zu verarbeitenden Daten und hohe Abrufzahlen kann es bis zu einer Minute dauern, bis die Karte vollständig geladen wird.

Vor allem in den am stärksten betroffenen Regionen von Maule und Bío Bío gelten zahlreiche Menschen noch als verschollen. Die genaue Zahl der Obdachlosen war zunächst unbekannt. Auch in dieser Region klagten die Menschen über ausbleibende Hilfen. Fast alle Geschäfte in der Katastrophenregion etwa 500 Kilometer südlich der Hauptstadt Santiago waren geschlossen. Andere boten ihre Produkte zu stark überhöhten Preisen an.