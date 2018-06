Der Wendepunkt im Leben von Aylin Korkmaz ist der 21. November 2007. "Mein Leben hat sich seitdem in zwei Hälften geteilt: in gute und in schlechte Tage", sagt sie. "An den guten stehe ich vor dem Spiegel, schminke mich und lache. An den schlechten möchte ich mich verkriechen." Seit diesem Tag ist ihr Gesicht von Narben übersät. Eine verläuft vom Hals über die Schläfe bis hin zum Mund. Ihre dunklen, vollen Haare verdecken das rechte, abgeschnittene Ohr. "Ich sehe aus, als wäre eine Nähmaschine über mich gefahren", sagt die 37-Jährige. Jeder Blick in den Spiegel erinnert sie an ihren Ex-Mann Mehmet, der ihr das angetan hat. Sein Mordversuch war das dramatische Ende einer "arrangierten Ehe" zwischen der Türkin und dem Kurden.

Ein Verwandter stellt ihr 1991 Mehmet vor. 18 Jahre alt ist sie damals. Wenige Tage später wird die junge Frau aus dem türkischen Adana von ihrer Familie gezwungen, den Unbekannten zu heiraten. Erst Stunden vor der Eheschließung erfährt sie seinen vollen Namen. Warum sie ausgerechnet ihn heiraten musste? "Er lebte im reichen Deutschland und war damit eine Partie, die Wohlstand versprach", sagt Aylin Korkmaz. "Mit der Heirat wurde ich sein Eigentum, so wie sein Auto oder sein Telefon – und ich hatte zu funktionieren."

Aylin Korkmaz muss Mehmet nach Baden-Baden folgen, und dort angekommen stellt sie fest, dass ihr Mann verschuldet und arbeitslos ist, bereits eine Tochter aus einer ersten Ehe mit einer Deutschen und keine Wohnung hat. Dinge, die er ihr vorher nicht gesagt hat. Die ersten vier Wochen muss sie in einem geliehenen Auto leben.

"Ich bin nicht die Erste, und ich werde nicht die Letzte sein, der so etwas widerfährt. Aber ich bin eine der wenigen, die einen Ehrenmord überlebt haben", sagt Aylin Korkmaz. Deswegen spricht sie heute auf Podiumsdiskussionen, engagiert sich zusammen mit Terre des Femmes gegen Zwangsheiraten und hat jetzt ein Buch über ihr Schicksal geschrieben.

Sie beschreibt darin schlicht und direkt ihre Kindheit in der Türkei , ihre Träume von einem Jurastudium und deren abruptes Ende durch ihre Verheiratung. Sie schildert die Gewalt in ihrer Ehe und erklärt, warum sie sich erst nach langer Zeit von ihrem Mann trennte. Sie erzählt von ihrem Leid, aber auch von ihrem Willen – denn als Opfer will sie nicht dastehen. Sie sucht die Öffentlichkeit, weil sie all den Frauen, die ähnliches erlebten, eine Stimme geben möchte. Sie hat eine Website eingerichtet, in dem sich Betroffene an sie wenden können wenn sie Rat brauchen. "Denn vor allem wir Musliminnen schweigen, weil der Begriff der 'Schande' bei uns so stark verankert ist, dass wir Unrecht aus Scham nicht erwähnen. Wir wollen das Ansehen der Familien nicht beschädigen."

Auch sie schweigt, als ihr Mann Mehmet anfängt, sie zu schlagen. Immer wieder verprügelt er sie, sogar während der Schwangerschaft. Hinterher sagt er einen Satz, den Aylin Korkmaz in den nächsten Jahren ständig hören wird: "Mein Liebling, es wird nie wieder passieren." Sie bleibt. "Wohin hätte ich auch gehen können?", sagt sie. "Nach Adana konnte ich nicht mehr, ich hätte damit nur Schande über meine Familie gebracht."

Aylin Korkmaz hat Abitur. Sie lernt Deutsch, nimmt eine Arbeit als Kassiererin an. Mehmet dagegen bleibt Deutschland fremd, ist wie Treibgut zwischen den Kulturen. Er hat lediglich die Grundschule besucht, kann schlecht Lesen und Schreiben, und obwohl er seit 1978 hier lebt, spricht er kaum Deutsch. Mehmet taumelt durch sein Leben, hat wechselnde Jobs.