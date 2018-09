Panik und Verletzte bei Deutschlands größtem Pokerturnier: Die Täter hätten Geld erbeutet und seien damit geflüchtet, sagte ein Polizeisprecher - allerdings ohne eine konkrete Summe zu nennen. Noch in den ersten Turniertagen hatte Ex-Tennisprofi Boris Becker mit am Pokertisch gesessen, war aber ebenso frühzeitig ausgeschieden wie Favoritin Sandra Naujoks, in der Szene als "Black Mamba" bekannt.

In dem Fünf-Sterne-Hotel am Potsdamer Platz, wo sich einige der weltbesten Pokerspieler versammelt hatten, brach bei dem Überfall das Chaos aus. Bereits wenige Minuten nach der Tat kursierten im Internet schon Videos von dem Tatort. Dort waren Spieler zu sehen, die sofort ihre Karten fallen ließen und aufgeregt durcheinander rannten. Viele suchten Schutz unter den Spieltischen oder wollten aus den Räumen im ersten Stock des Hotels flüchten. Augenzeugen berichteten im Internet, dass die maskierten Täter nicht nur Schusswaffen, sondern auch Macheten und Handgranaten bei sich hatten.

Bei dem Gedränge wurden nach Polizeiangaben mehrere Menschen leicht verletzt. Schüsse sollen allerdings nicht gefallen sein. Augenzeugen berichteten von Glassplittern auf dem Weg zu den Spieltischen, Stühle lagen umgekippt auf dem Boden. Kurz nach dem Überfall begann die Berliner Polizei mit der Spurensicherung.

Nach Informationen der Berliner Tageszeitung B.Z. handelte es sich um sechs maskierte Täter, die bis zu 800.000 Euro erbeuteten. Vier Täter drangen in das Hotel ein, zwei weitere standen vor dem Eingang Wache, wie es auf der Internet-Seite der B.Z. hieß. Nach dem Überfall flüchteten die Täter der B.Z. zufolge in die belebte Einkaufspassage am Potsdamer Platz. Ein Wachmann des Turniers soll die Diebe demnach verfolgt haben, konnte kurzzeitig einen der Täter festhalten, wurde laut Augenzeugen aber mit einer Waffe auf den Kopf geschlagen. Ein weiterer Täter habe in einer Seitenstraße in einem schwarzen Mercedes gewartet. In dem Fahrzeug sei die Bande geflohen.

Bei dem Pokerturnier, das am Dienstag mit fast 1000 Teilnehmern gestartet war, geht es um eine Siegprämie von einer Million Euro. Knapp vier Stunden nach dem Überfall wurde das Turnier nach Informationen der Website pokernews.com wieder aufgenommen.