Mehr als zwölf Jahre war der Unteroffizier Pablo Emilio Moncayo in der Gewalt der kolumbianischen Farc-Rebellen. Nun übergaben sie Moncayo am Dienstag an einem geheim gehaltenen Ort im Süden des Landes einer humanitären Delegation. Trotz seiner langen Geiselhaft machte der 32-Jährige einen äußerlich gesunden Eindruck. Überglücklich wurde er auf dem Flugplatz der Stadt Florencia etwa 500 Kilometer südlich der Hauptstadt Bogotá von seinen Familienangehörigen in die Arme geschlossen.

Im Jahr 1997 war der damals 19-Jährige während eines Überfalls der linksextremistischen Rebellengruppe Revolutionäre Streitkräfte Kolumbiens (Farc) auf einen Militärstützpunkt in den Dschungel verschleppt worden. Moncayos Fall war nicht nur wegen der ungewöhnlich langen Geiselhaft weltweit bekannt geworden. Auch sein Vater Gustavo erregte als "Wanderer für den Frieden" internationales Aufsehen.

In den vergangenen Jahren legte sein Vater Tausende Kilometer zu Fuß zurück, um für die Freilassung seines Sohnes zu demonstrieren, stritt sich öffentlich mit dem kolumbianischen Präsidenten Alvaro Uribe und wurde vom Papst sowie Politikern in Europa empfangen. Gustavo Moncayo warf Uribe wiederholt vor, nur auf Gewalt gesetzt und einen Austausch der Geiseln gegen inhaftierte Rebellen immer wieder torpediert zu haben.

Bereits am Sonntag hatten die Farc-Rebellen den im vergangenen April verschleppten 22-jährigen Soldaten Josué Daniel Calvo freigelassen. Die Farc erklärte, nun vorerst keine weiteren Geiseln ohne Gegenleistung des Staates mehr freizulassen. Insgesamt werden noch 21 Polizisten und Militärs von ihnen festgehalten. Diese wollen sie gegen etwa 500 inhaftierte Rebellen eintauschen. Dieses Vorhaben scheitert aber seit Jahren an Vorbedingungen der Rebellen und Uribes, die die jeweilige Gegenseite nicht akzeptieren will.

In Kolumbien herrscht gerade Wahlkampf, was die Chancen für eine Einigung zwischen Rebellen und Regierung erhöhen könnte. Uribe, dessen Vater bei einer gescheiterten Entführung vor rund 20 Jahren getötet worden war, hat mit milliardenschweren Militärhilfen aus den USA einen harten Kurs gegen die Rebellen eingeschlagen, die sich vor allem mit dem Drogenanbau finanzieren. Nach zwei Amtszeiten darf Uribe bei der Präsidentenwahl Ende Mai nicht noch einmal antreten. Die beiden aussichtsreichsten Kandidaten für seine Nachfolge kommen aber ebenfalls aus dem rechtskonservativen Lager und wollen seine Anti-Drogen- und Sicherheitspolitik fortsetzen.