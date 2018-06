Eine Taxifahrt in Bayern. Der Mann hinter dem Steuer berichtet mit unverkennbar fremdländischer Sprachfärbung von den Sehenswürdigkeiten der Region, gibt Tipps und befragt den Besucher beiläufig nach dessen Herkunft.



So kommt das Gespräch auf Köln und den Pfusch am U-Bahn-Bau. Der Bayerische Rundfunk berichtet passend zum rheinischen Stichwort, dass die stabilisierenden Eisenbügel offensichtlich nicht verbaut wurden, sondern an einen Schrotthändler verschoben wurden. Mein Taxifahrer macht ein Gesicht, als habe er gerade erfahren, dass seine Mutter ein Verhältnis mit dem Postboten hat. Er schüttelt immer wieder nur den Kopf, kämpft mit den Worten und presst am Ende ein "Und das in Deutschland!" heraus. Peinlich berührt verlasse ich das Taxi. Weinende Männer machen mich so hilflos.



Nach diesem Vorfall wird mir klar: In Deutschland lebende Ausländer sind die einzigen, die noch an den deutschen Mythos von Ordnung und Korrektheit glauben.



Das hat eine lange Geschichte: Die ersten Gastarbeiter aus Italien, Spanien, Jugoslawien und später der Türkei kamen mit einem ehrfürchtigen Deutschlandbild hier an. Deutschland stand für technische und zivilisatorische Überlegenheit.



Die Realität, die die Arbeiter in Deutschland vorfanden, war schwierig und manchmal erniedrigend: das Leben in Wohnheimen, harte Arbeitsbedingungen und schlechte Bezahlung. Das alles wurde in der fernen Heimat verschwiegen. Wohl aus Scham, denn es galt zu beweisen, dass man in der Fremde nicht gescheitert war. So erzählten die Gastarbeiter im Heimaturlaub die schöne Geschichte von dem Land, in dem alles wie am Schnürchen läuft, wo die Straßen sauber und die Ordnung allgegenwärtig ist. Keine Korruption nirgends!



So gesehen gibt es wohl kaum eine Gruppe, die bessere PR für Deutschland geleistet hat, als die Arbeitsmigranten.



Noch heute halten die hier lebenden Migranten ihren Verwandten in der ehemaligen Heimat bei jedem Besuch lange Vorträge darüber, wie die Dinge laufen müssten, und wie die Deutschen zum Beispiel das Verkehrsproblem im chaotischen Istanbul lösen würden. Das macht sie unglaublich beliebt.



Am Flughafen in Istanbul kann man beobachten wie Deutschtürken, kaum auf türkischem Boden gelandet, zu besseren Deutschen werden. Da werden Beamte an der Passkontrolle gemaßregelt wegen der zu geringen Anzahl geöffneter Schalter, und man erklärt lauthals, wie der Gepäcktransport besser laufen könnte. Die uniformierten Grenzwächter schauen dann, als wünschten sie sich, sie dürften noch so willkürlich wie früher in Gewahrsam nehmen und foltern.



Es ist eine fast kindlich anmutende Idealisierung der neuen Heimat, die sich nicht von Zahlen und Fakten beirren lässt. Vielleicht dient die Idealisierung dazu, der eigenen Lebensentscheidung, nämlich in die Fremde zu ziehen, einen Sinn zu verleihen. Vielleicht ist aber auch nur deutsche Besserwisserei ansteckend.