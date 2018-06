ZEIT ONLINE: Der Film Bis nichts mehr bleibt wurde im Vorfeld schon heftig diskutiert. Ist Scientology eigentlich noch ein Reizthema, Herr Pöhlmann?

Matthias Pöhlmann: Ja, das ist es in jedem Fall. Scientology vertritt eine Ideologie, die versucht, aus normalen Menschen Übermenschen zu schaffen. Das muss man in der Diskussion immer im Hinterkopf haben. Es handelt sich dabei um eine sehr vereinnahmende Ideologie. Die Anhänger entwerfen eine völlig neue Sprache, eine Insidersprache. Im Umgang mit Kritikern, gerade im eigenen Umfeld, geht man sehr rigide um. Bei den Mitgliedern bleiben die alten sozialen Kontakte auf der Strecke.

ZEIT ONLINE: Um den Titel des Films aufzugreifen: Was bleibt einem Aussteiger denn tatsächlich nach einem Leben in der Sekte?

Pöhlmann: Das Problem ist vor allem, dass eine psychische und finanzielle Abhängigkeit entsteht. Scientology ist keine Religion, sondern ein kommerzielles Kursverkaufssystem. Die Mitglieder wissen genau, wie man eine Person im Griff behält. Aussteiger haben vor allen Dingen etwas besonders Grundlegendes verloren: Zeit und Geld. Nach einem Ausstieg steht man außerdem meist ohne soziales Umfeld da.

ZEIT ONLINE: Woran glauben denn Scientologen eigentlich?

"Es entstehen psychische und finanzielle Abhängigkeiten" Dr. theol. Matthias Pöhlmann ist als Berater bei der evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen tätig. © ezw

Pöhlmann: Sie behaupten, den einzigen Weg für das Überleben der Menschheit gefunden zu haben. In der scientologische Ideologie besteht der Mensch aus drei Teilen, "Body", "Mind" und "Thetan". Dies lässt sich vielleicht mit Körper, Geist und Seele übersetzen. Der Thetan wandert von Mensch zu Mensch und muss von belastenden "Engrammen" befreit werden. Das sind traumatische oder belastende Erfahrungen, die durchlebt wurden. Nach den entsprechenden Kursen ist der Mensch dann "clear" und kann weiter geschult werden. Im Prinzip verkauft Scientology den Traum vom Übermenschen, das Ganze dann unter dem viel zitierten Label der "Brücke zur Freiheit". Es geht der Gruppe nicht um das Individuum an sich, sondern darum, die scientologischen Vorstellungen gesellschaftlich durchzusetzen.

ZEIT ONLINE: "Nur Clears und OTs werden diesen Planeten überleben! Und wir sind die Einzigen, die welche machen können", ist eine Aussage des Gründers L. Ron Hubbard . Was sind OTs und wie genau macht man die denn?

Pöhlmann: Die Mitglieder müssen dafür ein eigens dafür entwickeltes Kurssystem absolvieren. Zunächst wird der Mensch durch Gespräche und Persönlichkeitsschulungen von den sogenannten Engrammen befreit. Von diesem Punkt an soll man in weiteren, natürlich kostenpflichtigen Kursen seine Persönlichkeit auf immer höhere Level bringen können. Das Ganze läuft unter dem Terminus: "operierender Thetan", also OT. Die Kurse für die höheren Persönlichkeitsschulungen finden allerdings nicht in Deutschland, sondern meistens im Ausland statt. Und das kostet entsprechend auch seinen Preis.

ZEIT ONLINE: Auf der OT-Stufe 15 ist man dann Herr über Zeit, Raum, Energie und Materie, wie es heißt. Ein gottähnliches Wesen. Davon gibt es aber bislang nur eins, oder?

Pöhlmann: Ja, L. Ron Hubbard, der Gründer der Sekte, hat diese Stufe angeblich erreicht. Die restlichen Menschen können noch nicht so weit kommen, weil bisher auf der Erde erst die OT-Stufe 8 freigegeben wurde.

ZEIT ONLINE: Wann werden denn die weiteren Stufen freigegeben?

Pöhlmann: (lacht) Das müssen sie Scientology fragen. Aber tatsächlich sind die streng vertraulichen Informationen über die Inhalte der Kursschulung ja gar nicht mehr so geheim. Auf diese Weise hat sich auch herausgestellt, wie banal und kurios einige dieser Wahrheiten sind.