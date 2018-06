Welche Geschichten verbinden Muslime mit christlich geprägten Deutschen und umgekehrt? In der Serie "Muslimische Momente" erzählen Politiker, Schriftsteller, Redakteure, Krankenschwestern und Arbeiter von ihren Berührungspunkten zwischen den Kulturen, Konfessionen und Glaubenswelten.

Dideldideldei, dideldideldideldei. Besser kann ich es nicht beschreiben, für mich klang das alles gleich. Türkischer Pop, nehme ich an, von einer Audiokassette. Er dudelte aus den Lautsprechern eines Reisebusses, der von der Essener Universität nach Berlin fuhr. Ausländische Gaststudenten sollten die neue Hauptstadt bewundern. Eine Werbereise aus Steuermitteln. Ich hatte mir einen Platz erschummelt und war bis auf den Fahrer der einzige Deutsche an Bord.

Begegnungen zwischen Muslimen und den christlich-geprägten Deutschen. Serie © Zohra Bensemra/Reuters

Die meisten Kommilitonen kamen aus Nordafrika und der Türkei. BWLer, Mediziner, Maschinenbauer; ich glaube, sie kannten sich nicht. Eine Weile hatten sie getan, was man auf solchen Busfahrten tut: gelesen, gedöst, aus dem Fenster gestarrt. Aber dann war jemand auf die Idee gekommen, seine Kassette aus dem Walkman zu nehmen und nach vorne durchzureichen. Selbst aufgenommen, handbeschriftet, was darauf stand, weiß ich nicht mehr. Mal sangen Frauen, mal Männer, mal Gruppen. Aber allen Stücken unterlag diese verschlungene, hypnotische Melodie.

Anfangs wippten sie nur mit den Füßen. Dann fingen ein paar Studenten an, in die Hände zu klatschen. Bald klatschten, schnippten, sangen alle, auf dem Gang wurde getanzt. Eine Dreiviertelstunde dauerte die Spontanparty auf der A2. Dann flog die Kassette heraus, und die ganze Gesellschaft sank wieder in Tranigkeit zurück. Ich staunte. Lustige Busfahrten hatte ich auch mit Deutschen schon erlebt. Aber da rollten Bierflaschen über den Boden, dauernd schrie einer "Pinkelpause!", und bei der Ankunft bereute man alles. Irgendwann wurde dem Fahrer langweilig, und er drehte die Kassette um. Sofort ging die Party weiter.

Mein iranischer Sitznachbar klappte den Grundkurs Anatomie zu, hakte zwei Kommilitonen unter und wirbelte über den Flur. Und ich? Saß da verkrampft mit bleiernen Füßen wie ein Mauerblümchen im Stripteaselokal. Aber die Melodie klingt mir heute noch im Ohr, 17 Jahre später. Dideldideldei, dideldideldideldei. Und manchmal im Schutz des Duschvorhangs wippt dazu eine deutsche Hüfte.

Michael Allmaier, 41, ist Redakteur der ZEIT