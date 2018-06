Die Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Christine Bergmann (SPD), hat ihre Erwartungen an den Runden Tisch zum Kindesmissbrauch konkretisiert. Keineswegs sei nur die Vergangenheitsbewältigung ein Thema, sagte sie der Berliner Zeitung. "Es geht auch darum zu sagen, was passiert eigentlich heute? Wo braucht es mehr Fortbildung, mehr Beratung, mehr Angebote?"

Maßnahmen zur Beratung, Betreuung und Aufklärung müssten ausgebaut werden. "Zum Nulltarif gibt es das nicht", fügte Bergmann hinzu. Sie erwarte von den Teilnehmern des Runden Tisches konkrete finanzielle Zusagen. "Und zwar verbindlich und nicht nur für das nächste Haushaltsjahr."

Der von der Bundesregierung eingesetzte Runde Tisch gegen sexuellen Kindesmissbrauch kommt am Freitag erstmals zusammen. Die 61 Teilnehmer wollen über Hilfen für die Opfer beraten und Konzepte zur Vorbeugung entwickeln. Er wird von den Ministerinnen Kristina Schröder (CDU, Familie), Annette Schavan (CDU, Bildung) und Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP, Justiz) geleitet.

Bei dem ersten Treffen sollen zwei Arbeitsgruppen eingesetzt werden. Die erste befasst sich unter Leitung der Familienministerin mit Fragen der Prävention, Intervention und der Information, die zweite unter Leitung der Justizministerin mit der Durchsetzung des Strafanspruches und rechtspolitischen Folgerungen. Außerdem sollen die Anerkennung der Leiden der Opfer und daraus folgende Entschädigungsansprüche diskutiert werden. Ein Zwischenbericht des Runden Tisches wird zum Jahresende erwartet.

Auch mit materiellen Entschädigungen für die Betroffenen werde man sich befassen, kündigte Bergmann an. "Dabei geht es nicht nur um Geldzahlungen, sondern auch um konkrete Hilfen wie Psychotherapien." Der Runde Tisch werde zudem über Verjährungsfristen, Führungszeugnisse und eine generelle Anzeigepflicht reden und Präventionskonzepte erarbeiten.

Leutheusser-Schnarrenberger appellierte an die Teilnehmer, jenseits parteipolitischer Interessen nach raschen Antworten zu suchen. Dem Hamburger Abendblatt sagte sie: "Der institutionalisierte Dialog über Prävention und Aufarbeitung sollte mit großer Ernsthaftigkeit, jenseits parteipolitischer Interessen geführt werden." Vor allem die Fragen der Aufarbeitung bedürften gründlicher und schneller Antworten. Die Ministerin kündigte an, dem Auftakt werde ein "ehrgeiziger Fahrplan" folgen.

Familienministerin Schröder sagte im ZDF, am Ende des Runden Tisches sollten konkrete Forderungen und Selbstverpflichtungen für Institutionen und Staat stehen. Letztere zielten unter anderem auf Änderungen in den Schulen, bei der Ausbildung und in der Frage der Entschädigung ab. Sie erneuerte ihre Forderung nach einem erweiterten polizeilichen Führungszeugnis für alle, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten wollen. Dieses solle auch aufführen, "wenn jemand Kinderpornografie konsumiert hat und dafür verurteilt wurde", sagte Schröder.

Bundesbildungsministerin Schavan erwartet von dem Runden Tisch eine lückenlose Aufklärung der Missbrauchsfälle. "Institutionen schützen sich nicht dadurch, dass sie zu sehr den Blick auf sich selbst gerichtet haben", sagte Schavan der Schwäbischen Zeitung. Ihr Augenmerk liege besonders bei der Vorbeugung. Dabei gehe es auch um die Weiterbildung der Pädagogen zur Früherkennung von Missbrauch.

Aus der Opposition kam Kritik an der Aufklärungsarbeit der Kirchen. Nach Ansicht der Vorsitzenden der Jugend- und Familienkonferenz der Länder, Manuela Schwesig (SPD), müssen die Kirchen viel mehr tun, um sexuellen Missbrauch in den eigenen Reihen aufzuklären. Schwesig, die Sozialministerin von Mecklenburg-Vorpommern ist, sagte der Frankfurter Rundschau, es dürfe bei der Aufarbeitung von Missbrauchsfällen in der Kirche "keine Salami-Taktik wie bei Walter Mixa geben".

Der Augsburger Bischof hatte lange abgestritten, als Stadtpfarrer von Schrobenhausen Heimkinder geohrfeigt zu haben, bevor er jetzt seinen Rücktritt einreichte. "Entweder sie tut endlich alles, um aufzuklären, oder sie bleibt eine Wagenburg", sagte Schwesig an die Adresse der Kirche.