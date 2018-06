Bei einem Lawinenunglück in der ostrussischen Region Kamtschatka sind mindestens fünf deutsche Wintersportler getötet worden. Die übrigen der insgesamt zehn Opfer seien Russen, sagte eine Sprecherin des russischen Zivilschutzministeriums nach Angaben der Agentur Itar-Tass. Ein Hubschrauber hatte die Snowboarder auf der Pazifik-Halbinsel Kamtschatka abgesetzt, als sich eine Lawine löste und die Maschine und einige Mitglieder der Reisegruppe erfasste.

An Bord waren nach Behördenangaben insgesamt 18 Menschen. Zwei von ihnen wurden in "kritischem Zustand" in ein Krankenhaus gebracht. Sechs Deutsche, ein Belgier sowie ein weiterer Passagier hätten das Unglück überlebt, berichtete die Agentur. Zunächst hatte es geheißen, 14 Deutsche seien an Bord gewesen, sieben von ihnen seien ums Leben gekommen.

Die getöteten deutschen Wintersportler waren mit einer Reisegruppe des baden-württembergischen Veranstalters Flory Kern aus Schonach unterwegs. Das Unternehmen hat unter der Telefonnummer 0800 / 999 24 24 eine Hotline für Angehörige geschaltet.

Dem Auswärtigen Amt in Berlin lagen zunächst keine gesicherten Erkenntnisse über die genaue Zahl der Deutschen an Bord vor. Das Generalkonsulat in Nowosibirsk bemühe sich intensiv um Aufklärung, sagte eine Sprecherin auf Anfrage. Auch aus welchen Städten die Snowboarder stammen, war zunächst unbekannt.

Um 16.15 Uhr Ortszeit (6.15 MESZ) ging die Lawine plötzlich ab und begrub die Opfer unter einer zehn bis fünfzehn Meter hohen Schneemasse. Zu dem Zeitpunkt seien nur noch die Besatzungsmitglieder an Bord des Hubschraubers gewesen, hieß es.

Die Maschinen setzen die Skifahrer an abgelegenen Orten aus und heben wieder ab. Das Auslösen einer Lawine durch den Start oder die Landung eines Hubschraubers ist nicht ungewöhnlich. "Das ist ein bekanntes Phänomen", sagte ein Experte der bayerischen Polizeihubschrauberstaffel. "Gerade in Russland sind die Hubschrauber meistens noch ein bisschen größer und lauter, da ist das sehr gut möglich." In Kamtschatka kommen zumeist Mi-8- Hubschrauber zum Einsatz. Die "Traktoren der russischen Luftfahrt" gelten als zuverlässig und werden von zwei Piloten gesteuert.

Suchmannschaften entdeckten den Helikopter am Dukum-Pass, etwa 70 Kilometer südwestlich der Stadt Jelisowo. Zuvor war der Funkkontakt abgerissen. Zwei Ärzte-Teams wurden zur Unglücksstelle geflogen. Dort herrschten tiefe Minustemperaturen. Der russische Zivilschutzminister Sergej Schoigu berichtete Kremlchef Dmitrij Medwedjew über die Bergung.

Im unwegsamen Kamtschatka gibt es kaum Straßen. So sind Hubschrauber oft das einzige Verkehrsmittel.