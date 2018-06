1/10 Warschau, 16. April 2010 © Joe Klamar/AFP/Getty Images 2/10 Kopenhagen, 16 April 2010 © Nils Meilvang/AFP/Getty Images 3/10 Sofia, 16. April 2010 © Nikolay Doychinov/AFP/Getty Images 4/10 Frankfurt, 18. April 2010 © Boris Roessler/dpa 5/10 Istanbul, 19. April 2010 © Mustafa Ozer/AFP/Getty Images 6/10 Rom, 19. April 2010 © Max Rossi/Reuters 7/10 Tokio, 20. April 2010 © Yoshikazu Tsuno/AFP/Getty Images 8/10 Paris, 20. April 2010 © Fred Dufour/AFP/Getty Images 9/10 Hongkong, 20. April 2010 © Mike Clarke/AFP/Getty Images 10/10 Flughafen Frankfurt: Ein Rollband als Wäscheleine © Boris Roessler/dpa

Seit dem Aschewolke-Chaos erreichten uns viele Leserzuschriften über unser speziell eingerichtetes Online-Formular, über Facebook und Twitter. Es wird deutlich: Nicht nur die großen Flugunternehmen haben einen wirtschaftlichen Schaden erlitten, besonders die mittelständischen Unternehmen und die Privatpersonen sind die Leidtragenden.

Petra Bollman, ZEIT ONLINE-Leserin:

"Wir sind ein Großhandelsunternehmen und handeln mit lebenden Tieren. Unsere Fracht kam von Australien und wurde in China durch das Flugverbot nicht weiter transportiert. Da die Papiere für Deutschland ausgestellt sind, besteht keine Möglichkeit, einen Händler in China einzuschalten und die Lebewesen versorgen zu lassen. Heute ist es wahrscheinlich auch nicht mehr notwendig. Wenn die europäische Union in Erwägung zieht, die Fluggesellschaften zu unterstützen, wer ersetzt uns als Jungunternehmer den immensen Schaden?"

Georg Zeller, Bozen:

"Wir haben an unserer internationalen Schule für Dokumentarfilm in Bozen (Italien) seit heute Aufnahmeprüfung. Eine ganze Reihe Bewerber, insbesondere aus nordischen Ländern, hatte keine Chance wie geplant rechtzeitig anzukommen. Eine Bewerberin aus Norwegen hat sich auf eine Odyssee im Zug begeben, Norwegen-Italien, wir haben bisher kein "Lebenszeichen" mehr erhalten..."

Regina Hüttinger, Heilbronn:

"Auch wir, mit einem kleinen Reisebüro sind betroffen. Wir haben schon die ersten Stornos bearbeitet (für diese Reisen fehlen uns die Einnahmen, denn bei Storno wird nichts bezahlt) und wir haben momentan keinerlei neue Buchungen. Wirtschaftlich gesehen ist das schlimm für uns."