Die Regierung von Oberbayern will die Misshandlungs-Vorwürfe im Kinder- und Jugendhilfezentrum St. Josef in Schrobenhausen untersuchen. Dort soll der damalige Stadtpfarrer und jetzige Augsburger Bischof Walter Mixa vor rund dreißig Jahren Kinder gezüchtigt haben.

Bislang haben sechs ehemalige Heimkinder, vier Frauen und zwei Männer, in eidesstattlichen Erklärungen angegeben, Mixa habe sie in den siebziger und achtziger Jahren mehrmals geschlagen. Mixa war von 1975 bis 1996 Stadtpfarrer von Schrobenhausen und habe regelmäßig die Mallersdorfer Schwestern besucht, die das Kinderheim damals leiteten. Nach den Berichten der ehemaligen Heimkinder drohten die Schwestern gar mit dem Besuch des Stadtpfarrers. Die Erziehung der Kinder im Heim gehört allerdings nicht zu dessen Aufgabe, bestätigte der heutige Stadtpfarrer Josef Beyrer der Süddeutschen Zeitung.

Das Ordinariat wies die Vorwürfe der Betroffenen als "absurd und erfunden" zurück. Mixa selbst versicherte erneut, zu keiner Zeit gegen Kinder und Jugendliche körperliche Gewalt in irgendeiner Form angewandt zu haben. Er erklärte sich bereit, mit ehemaligen Zöglingen des Kinderheims St. Josef "über ihre Erinnerungen, Erlebnisse und Vorwürfe zu sprechen, um zuzuhören und zu erfahren, was sie in ihrer Kindheit belastet hat."

Der bislang letzte bekannt gewordene Fall von Misshandlung in dem Kinderheim soll sich 1999 ereignet haben. Ein Heim-Mitarbeiter habe einem Kind einen Kinnhaken verpasst und sei daraufhin entlassen worden. Vorwürfe, es habe auch noch vor fünf Jahren Züchtigungen in dem Heim gegeben, würden jetzt überprüft, hieß es. Das Haus in Schrobenhausen war bis 1990 von Franziskanerinnen der Mallersdorfer Kongregation geführt worden und befindet sich jetzt unter weltlicher Leitung.

Ehemalige Heiminsassen haben neben Mixa auch Nonnen beschuldigt, in den 1970er und 1980er Jahren geprügelt zu haben. Eine Betroffene sagte der Süddeutschen Zeitung, sie sei mehrfach mit einem Besenstil und einem Stock geschlagen worden. Einmal habe ihr eine Nonne einen Schlüsselbund an den Kopf geworfen und sie dadurch verletzt. "Ich habe ein Loch im Kopf gehabt, das war schon grausam, was ich da erlebt habe", sagte die Frau. Eine der beschuldigten Nonnen soll bis heute in dem Heim tätig sein.

In der Bundesrepublik Deutschland wurde die Prügelstrafe für Kinder im Jahr 1973 abgeschafft. Das Bayerische Oberste Landesgericht erklärte noch 1979, dass "im Gebiet des Freistaates Bayern ein gewohnheitsrechtliches Züchtigungsrecht" besteht. 1980 wurde die Prügelstrafe an Schulen auch in Bayern abgeschafft.